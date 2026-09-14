롯데웰푸드, '스마일 RUN 페스티벌' ·'닥터자일리톨 버스' 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 13일 스마일 RUN 페스티벌을 후원했다.
- 행사서 닥터자일리톨 버스가 간다 캠페인도 진행했다.
- 무료 구강검진에 100여명 진료받고 지원품도 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 13일 서울 마포구 평화의공원 평화광장에서 열린 '2026 스마일 RUN 페스티벌'을 후원하고 행사 현장에서 '닥터자일리톨 버스가 간다!' 캠페인을 함께 진행했다고 밝혔다.
올해로 16회를 맞은 '스마일 RUN 페스티벌'은 구강암·구순구개열 등 얼굴기형 환자의 치료비 지원 기금을 마련하기 위해 대한치과의사협회가 개최하는 구강보건 문화축제로 2010년 시작됐다. 올해 행사에는 참가자 6000명과 자원봉사자 400명 등 총 6400명이 함께했다.
롯데웰푸드는 참가자 기념품으로 자일리톨 껌을 제공하고 마가렛트와 빼빼로 등을 지원했으며 이날 후원한 제품은 총 1만3600여개다. 같은 행사장에서는 대한치과의사협회와 함께 오전 8시 30분부터 11시까지 무료 구강검진 및 치과 진료를 진행해 100여명이 진료를 받았고 진료 참가자에게는 칫솔세트와 과자 제품도 전달했다.
'닥터자일리톨 버스가 간다!'는 롯데웰푸드와 대한치과의사협회가 국민 치아건강 증진을 위해 매월 1회 의료 소외지역을 찾아 무료 치과 진료를 지원하는 사회공헌 캠페인이다.
롯데웰푸드 관계자는 "스마일 RUN 페스티벌 후원을 통해 건강한 나눔의 가치를 함께하고 닥터자일리톨 버스를 통해 참가자들의 치아건강까지 살필 수 있어 뜻 깊었다"며 "앞으로도 대한치과의사협회와 함께 국민 치아건강 증진에 기여할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com