씨어스, 두바이 EVIDENT Summit 참가…모비케어·씽크 선보여

AI 핵심 요약beta
- 씨어스는 12일 두바이 EVIDENT Summit 2026에 참가했다.
- 모비케어와 씽크를 전시·시연하며 현지 의료진에 소개했다.
- UAE 거점으로 중동 의료시장 진출을 확대할 계획이다.
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IFM 이어 현지 의료행사 참가…UAE 중심 협력 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스는 지난 12일 아랍에미리트(UAE) 두바이 콘래드 호텔에서 열린 '에비던트 써밋 2026(EVIDENT Summit 2026)'에 참가해 웨어러블 AI 심전도 분석 솔루션 '모비케어(mobiCARE)'와 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC)'를 선보였다고 14일 밝혔다.
EVIDENT Summit 2026은 심혈관·대사질환의 위험 평가와 조기 개입, 디지털 헬스케어 등을 주제로 UAE를 비롯한 걸프협력회의(GCC) 지역의 심장내과·내분비 분야 의료진과 전문가들이 참여하는 학술행사다.
올해 행사에서는 AI의 임상 적용과 웨어러블 기술을 활용한 심혈관 건강관리 등을 별도 세션으로 다뤘다. 디지털 기술을 활용한 심혈관질환 조기 발견과 환자 관리 방안도 논의됐다.
씨어스는 행사에서 심전도 데이터를 AI로 분석하는 모비케어와 입원환자의 생체신호를 실시간으로 모니터링하는 씽크를 전시·시연했다.
모비케어는 웨어러블 기기를 통해 수집한 심전도 데이터를 AI로 분석하는 솔루션이다. 씽크는 입원환자의 생체신호를 실시간으로 모니터링하는 플랫폼이다.
씨어스는 현장에서 중동 지역 의료진과 헬스케어 관계자들을 대상으로 건강검진·외래 심전도 검사부터 입원환자 모니터링까지 두 솔루션을 활용하는 사업 모델을 소개했다.
씨어스는 지난 8월 두바이에서 열린 국제가정의학회(IFM 2026)에 참가한 데 이어 EVIDENT Summit에도 참여했다. IFM에서는 일차의료와 검진 시장을 대상으로 모비케어와 씽크를 소개했으며 이번 행사에서는 심혈관·대사질환 분야 의료진과의 접점을 넓히는 데 주력했다.
회사는 UAE를 거점으로 현지 의료기관과 의료진과의 협력을 확대해 중동 시장 진출 기반을 마련한다는 계획이다.
씨어스 관계자는 "EVIDENT Summit은 심혈관질환의 조기 발견과 AI·웨어러블을 활용한 환자 관리가 주요 의제로 다뤄진 행사"라며 "모비케어와 씽크의 임상 활용 모델을 현지 의료진에게 직접 소개했다"고 말했다.
이어 "UAE에서 추진 중인 사업을 기반으로 현지 의료기관과의 협력을 확대하고 중동 의료시장 진출을 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com