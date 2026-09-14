밸로프, 아름게임즈 '더 가디언즈' 글로벌 퍼블리싱 계약

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 14일 더 가디언즈 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다.
- 터키·중동과 유럽을 제외한 글로벌 시장에 서비스한다.
- 사전예약을 진행하고 모바일 라인업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프는 아름게임즈가 개발한 MMORPG '더 가디언즈(THE GUARDIANS)'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 퍼블리싱 대상 지역은 터키와 중동, 유럽을 제외한 글로벌 시장이다.
'더 가디언즈'는 서로 다른 문명과 세력이 공존하는 판타지 세계를 배경으로 미지의 위협에 맞서 대륙을 개척하는 모바일 액션 MMORPG다.
주요 콘텐츠는 ▲필드·던전 공략 ▲장비 성장 ▲가디언 수집·육성 ▲이용자 간 대전(PvP) 등으로 구성됐다.
밸로프는 이번 계약을 통해 모바일 게임 퍼블리싱 라인업을 확대할 계획이다. 회사는 기존 글로벌 게임 서비스 경험을 바탕으로 지역별 이용 환경에 맞춰 '더 가디언즈'의 서비스를 운영한다는 방침이다.
정식 서비스에 앞서 사전예약도 진행할 예정이다. 사전예약 참여자에게는 게임 초반 성장에 사용할 수 있는 아이템과 재화 등을 지급하며 진행 상황에 따라 추가 보상과 이벤트를 공개할 계획이다.
밸로프 관계자는 "아름게임즈와 '더 가디언즈'의 성장 요소와 전투 콘텐츠를 이용자들에게 제공하기 위해 협업하고 있다"며 "이번 퍼블리싱 계약을 계기로 모바일 게임 라인업을 확대하고 글로벌 서비스 경험을 활용해 해외 시장 서비스를 준비하겠다"고 말했다.
'더 가디언즈'의 사전예약 일정과 세부 보상, 정식 출시 일정 및 이벤트 관련 내용은 추후 공식 채널 'ORVVIT'를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
dconnect@newspim.com