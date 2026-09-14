李대통령, 신당역 사건 4주기에 "가해자를 멈춰 세워야"

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스토킹·교제폭력 대응 강화 방안 차질없이 추진 약속

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 14일 신당역 스토킹 살인사건 4주기를 맞아 "피해자가 숨어야 하는 것이 아니라 가해자를 멈춰 세워야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "신당역 스토킹 살인사건이 발생한 지 4년이 됐다"며 "고인을 깊이 추모하며, 유가족과 지금도 불안 속에 살아가는 모든 피해자께 위로의 마음을 전한다"고 했다.

이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대]

이어 "사건 이후 스토킹처벌법을 개정하고 피해자 보호제도를 보완해 왔다"면서도 "하지만 피해자가 집과 일터를 떠나 스스로 숨어야 하는 현실은 여전히 남아 있다"고 지적했다.

그러면서 "얼마 전에도 가정폭력을 피해 피신한 아내가 남편에게 살해되는 비극이 있었다"며 "폭력이 반복되고 위험 신호가 나타날 때 국가가 먼저 나서야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "제도가 부족하다는 이유로 책임을 미뤄서는 안 된다"며 "있는 제도가 현장에서 제대로 작동하도록 하는 것부터 챙겨야 한다"고 단언했다.

또 "피해자의 일상을 제한하는 것이 아니라 위험한 가해자의 행동을 제한해야 한다"고 덧붙였다.

아울러 "정부는 지난 7월 발표한 '스토킹·교제폭력 대응 강화 방안'을 차질 없이 추진하겠다"며 "같은 비극이 되풀이되지 않도록 필요한 제도 보완도 서두르겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "수사권과 기소권 분리 과정에서도 여성과 청소년 대상 범죄 대응이 흔들리지 않도록 관계 부처도 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.

마지막으로 "일터에서도, 출퇴근길에서도, 일상의 어느 곳에서도 스토킹 범죄를 두려워하지 않는 안전한 사회를 만드는 데 국가가 책임을 다하겠다"며 "다시 한 번 고인의 명복을 빈다"고 말했다.

신당역 스토킹 살인사건은 지난 2022년 9월 14일 서울 지하철 2호선 신당역 여자 화장실에서 전주환이 순찰 중이던 20대 여성 역무원을 살해한 사건이다. 전주환은 피해자가 자신을 스토킹 등 혐의로 고소한 재판에서 징역형을 구형받자 앙심을 품고 선고 하루 전 범행을 저질렀다.

the13ook@newspim.com