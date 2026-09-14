한국투자증권, 국내주식 애프터마켓 거래 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 14일 애프터마켓 거래 활성화 이벤트를 시작했다
- 오는 30일까지 영업점 고객에 거래금액·연령별 혜택을 준다
- 신규·청년·입고 고객에 상품권과 경품을 제공한다
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타사 국내주식 순입고 10억원 이상 시 최대 100만원 상품권
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 한국거래소(KRX)의 국내주식 애프터마켓(After-Market) 출범에 맞춰 오는 30일까지 영업점 고객을 대상으로 '국내주식 애프터마켓 거래 활성화 이벤트'를 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 이벤트는 애프터마켓 거래 고객을 대상으로 거래금액과 연령, 계좌 개설 여부 등에 따라 혜택을 제공하는 방식으로 운영된다.
우선 한국투자증권 위탁계좌를 처음 개설하고 애프터마켓에서 100만원 이상 거래한 고객 가운데 선착순 500명에게 신세계 모바일 상품권 2만원권을 지급한다.
이벤트 기간 애프터마켓 누적 거래금액이 10억원 이상인 고객 가운데 3명에게는 추첨을 통해 100만원 상당의 '가민 포러너 970'을 제공한다.
만 39세 이하 고객을 대상으로 한 이벤트도 진행한다. 누적 거래금액이 1000만원 이상인 고객 가운데 100명을 추첨해 올리브영 모바일 상품권 3만원권을 지급한다.
타사에 보유한 국내주식을 한국투자증권으로 옮기는 고객을 대상으로 '국내주식 THE 한투로 모아' 이벤트도 함께 진행한다.
국내주식 순입고 금액이 1억원 이상인 고객에게 금액 구간별로 신세계 모바일 상품권을 지급하며 조건을 충족한 고객은 별도 추첨 없이 혜택을 받을 수 있다. 순입고 금액이 10억원 이상이면 최대 100만원 상당의 상품권을 제공한다.
한국투자증권 관계자는 "정규장 시간에 거래하기 어려웠던 직장인들이 퇴근 후에도 애프터마켓을 통해 자산을 관리할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com