한국비티비, 두바이 더마서 프랙셔널 레이저 2종 공개

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1726nm 'BTB-AL'·2910nm 'BTB-TL' 전시

국내 인허가·국가별 해외 인증 추진, 글로벌 유통 확대 계획

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토탈 뷰티 솔루션 기업 한국비티비가 '두바이 더마 2026(Dubai Derma 2026)'에서 프랙셔널 레이저 2종을 공개하고 해외 피부미용 의료기기 시장 진출 확대에 나섰다.

한국비티비는 지난 8~10일 아랍에미리트 두바이 월드트레이드센터에서 열린 두바이 더마 2026에 참가해 1726nm 프랙셔널 레이저 'BTB-AL'과 2910nm 파이버 프랙셔널 레이저 'BTB-TL'을 전시했다고 14일 밝혔다.

올해로 25회째 열린 두바이 더마는 피부과·에스테틱 분야 학술·전시회다. 한국비티비는 앞서 국제의료기기·병원설비전시회(KIMES) 2026에서 공개한 레이저 제품 2종을 이번 행사에서 해외 시장에 선보였다.

BTB-AL은 1726nm 파장을 프랙셔널 조사 방식으로 구현한 제품이다. 피지선의 주요 구성 성분인 지질에 대한 에너지 전달 특성을 고려해 개발했다고 회사 측은 설명했다.

한국비티비가 '두바이 더마 2026'에서 공개한 프랙셔널 레이저 신제품 2종. [사진=한

레이저 빔을 여러 개의 미세 빔으로 나눠 목표 부위에 에너지를 전달하도록 설계했으며 자체 개발한 '다이나믹 줌(Dynamic Zoom)' 기술을 적용했다. 이를 통해 ▲마이크로 빔 크기 ▲스팟 크기 ▲조사 밀도 ▲에너지 전달 조건 등을 시술 목적과 피부 상태에 따라 조절할 수 있도록 했다.

한국비티비는 BTB-AL이 자사가 글로벌 시장에서 처음 공개하는 1726nm 프랙셔널 레이저라고 설명했다. 회사는 피지·여드름 관련 피부 시술 시장을 주요 적용 분야로 보고 있다.

BTB-TL은 2910nm 파장과 파이버 기반 프랙셔널 조사 기술을 적용한 제품이다. 회사에 따르면 수분 흡수도가 높은 2910nm 파장의 특성을 활용해 피부 표층부터 진피 영역까지 에너지를 전달하도록 개발했다.

파이버 기반 광원과 프랙셔널 조사 기술을 결합하고 조사 패턴과 에너지 전달 조건을 세분화해 시술 목적에 따라 여러 피부 깊이에 대응할 수 있도록 설계했다. 한국비티비는 피부 재생과 리서페이싱 등 다양한 피부 시술에 적용할 수 있는 플랫폼형 레이저로 개발하고 있다고 설명했다.

회사는 BTB-TL이 세계 시장에서 두 번째로 선보이는 2910nm 레이저 제품이라고 소개했다. 다만 해당 시장 순위와 관련한 별도 외부 근거는 자료에 제시되지 않았다.

한국비티비는 BTB-AL과 BTB-TL을 시작으로 프랙셔널 레이저 제품군을 확대할 계획이다. 제품별 임상·학술적 근거를 확보하고 국내 인허가와 국가별 해외 인증도 순차적으로 추진할 예정이다.

한국비티비 관계자는 "이번 두바이 더마를 통해 개발 중인 레이저 기술을 글로벌 시장에 선보였다"며 "중동과 유럽, 아시아 등 주요 시장에서 유통 파트너십을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com