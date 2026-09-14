부산세관, 국제특급우편 통한 마약 밀반입 적발…불법체류자 2명 구속

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 국제특급우편으로 고농축 대마류를 들여와 국내 유통을 꾀한 스리랑카 국적 불법체류자 2명이 부산세관의 통제배달 수사에 붙잡혔다.

부산세관은 밀반입 혐의 등으로 로 불법 체류 중인 스리랑카 국적 A씨와 공범 B씨를 구속 송치했다고 14일 밝혔다.

이들은 국제특급우편을 이용해 스리랑카에서 고농축 대마류를 밀반입하고 국내에 유통 시키려고 한 혐의를 받고 있다.

관세청 부산세관은 국제특급우편을 이용해 스리랑카에서 고농축 대마류를 밀반입하고 국내 유통을 계획한 스리랑카 국적 불법체류 외국인 A씨와 공범 B씨를 끈질긴 추적 끝에 각각 검거해 모두 구속 송치했다. 사진은 부산세관 본관 청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.10.22

이번 사건으로 적발된 마약류는 해시시(Hashish) 85.25g(시가 1023만원 상당)과 대마페이스트 30g(시가 300만원 상당) 등 총 1323만원어치다. 해시시 85.25g은 약 850~1220회 흡입 가능한 분량이다.

해시시는 대마의 진액(수지)을 모아 건조·압착한 고농축 마약으로 환각 성분인 THC 함량이 일반 대마초보다 최소 3~4배에서 많게는 10배 이상 높아 중독성과 의존성이 강한 것으로 알려졌다.

부산세관은 지난 3월 국제특급우편을 통해 밀반입된 해시시를 적발한 뒤 통제배달 수사에 착수, 경남 양산의 수취 현장에서 A씨를 검거했다. 통제배달은 세관이 적발한 마약류를 수사관 감시 아래 정상 배송하는 것처럼 보내 실제 수취인과 배후 조직을 특정·검거하는 기법이다.

A씨 휴대전화를 디지털포렌식으로 분석한 결과 이들은 한국에 체류하다 출국한 다른 스리랑카인의 빈집을 배송지로 정하는 등 치밀하게 움직이며 인근 지역 외국인에게 고가로 조직적 유통을 계획한 정황이 드러났다.

공범 B씨는 A씨 검거 당일 거주지를 떠나고 휴대전화를 끄며 잠적했으나 세관은 약 4개월간 다각적으로 추적해 경북 경주 인근 공장에 숨어 있던 B씨를 찾아내 긴급체포했다.

B씨는 조사 초기 밀반입 혐의를 부인했으나 소변 간이검사에서 대마 양성 반응이 나왔고 페이스북 대화 내역 등 공모 정황 증거가 제시되자 범행을 시인했다. 세관은 이를 종합해 B씨를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 송치했다

이번 사건은 국경 현장에서 적발과 동시에 통제배달로 전환할 수 있는 세관 수사 체계의 강점을 보여준 사례로 평가된다. 적발과 수사가 한 기관에서 이어지며 수사의 골든타임을 놓치지 않아 단순 밀수 적발을 넘어 국내 수취인과 판매책, 배후 조직까지 신속히 추적·검거할 수 있었다고 세관 관계자는 전했다.

염승열 부산세관 조사국장은 "세관의 끈질긴 추적으로 도주한 공범까지 전원 검거해 국내 마약 확산을 차단한 사례"라며 "앞으로도 반입 경로별로 촘촘히 구축된 관세청의 'N차 저지선' 감시체계를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com