동서식품, '2026 카누 바리스타 챔피언십' 결선 개최

AI 핵심 요약beta
- 동서식품이 19일부터 20일까지 카누 바리스타 챔피언십 결선을 연다.
- 올해 3회째 대회는 예선 거친 8명이 브루잉·창작 메뉴를 겨룬다.
- 우승자 3000만원 등 상금과 체험존·공연이 함께 마련됐다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 동서식품이 오는 19일부터 20일까지 서울 신세계백화점 강남점 센트럴시티 오픈스테이지에서 '2026 카누 바리스타 챔피언십' 결선을 개최한다.
올해로 3회째를 맞은 이번 대회는 커피 브랜드 '카누'의 전문성을 알리고 국내 커피문화 발전에 기여하기 위해 동서식품이 주관하는 바리스타 경연 대회다. 지난 5월 참가자 모집을 시작으로 7월 예선을 거쳐 최종 8명이 결선에 진출했다.
19일에는 브루잉 커피 경연이, 20일에는 카누 원두를 활용한 아메리카노와 참가자 창작 메뉴 경연이 펼쳐진다. 우승자에게는 상금 3000만원, 2위와 3위에게는 각각 1000만원과 500만원이 수여된다. 심사에는 '2025 카누 바리스타 챔피언십' 우승자인 김가은 바리스타 등 커피 전문가들이 참여한다.
행사장에는 맞춤형 커피 추천존, AI 포토카드 제작 프로그램, 무료 시음, 팝업 매장 등이 운영되며 구매 고객 대상 경품 이벤트도 진행된다. 코드 쿤스트 등이 참여하는 시음 행사와 아티스트 공연도 마련됐다.
강성룡 동서식품 마케팅 상무는 "올해로 3회째를 맞은 '카누 바리스타 챔피언십'을 통해 국내 정상급 바리스타들의 뛰어난 실력과 개성 넘치는 커피를 직접 경험할 수 있을 것으로 기대한다"며 "많은 분들이 현장을 찾아 바리스타들의 열정적인 경연을 즐기고 카누가 선사하는 다채로운 커피의 매력을 경험하시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com