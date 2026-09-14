류덕현, 오늘 청와대 뉴미디어풀단과 공동인터뷰…820조 슈퍼예산 대해부

AI 핵심 요약beta
- 류덕현 청와대 재정기획보좌관이 14일 청와대 뉴미디어풀단과 공동인터뷰를 했다.
- 뉴미디어풀단은 예산안과 K자 양극화 완화 방안을 점검했다.
- 정부는 2027년도 예산을 820조9000억원으로 편성했다.
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뉴스핌 포함 청와대 뉴미디어풀단 8개 매체 공동 인터뷰
820조 슈퍼예산의 의미와 K자 양극화 완화해법 등 3부로 나눠서 진단
뉴스핌 "뉴미디어풀단으로 국정 현안·정책 심도 토론"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 류덕현 청와대 재정기획보좌관이 14일 오전 11시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단과 공동인터뷰를 한다.
뉴미디어풀단은 지난 7월 1일 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 공동인터뷰 '청와대 라이브'에 강훈식 대통령비서실장을 첫 게스트로 초대한 데 이어 두번째 게스트로 류 보좌관을 초청했다. 공동인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.
뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.
현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝TV, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있으며, 이날 공동인터뷰는 고발뉴스를 제외한 8개 매체가 참여한다.
뉴미디어풀단은 류 보좌관과 함께 이재명 정부의 내년도 예산안을 심도 있게 해부하고, K자 양극화 완화방안과 지역균형발전, 예산을 통한 교육 구조개혁 방안 등을 진단할 예정이다.
정부는 지난 2일 2027년도 나라살림 규모를 820조9000억원으로 편성해 발표했다. 올해 본예산(727조9000억원)보다 93조원(12.8%) 늘어난 사상 최대 규모다.
인공지능(AI)과 반도체 등 미래 성장산업을 비롯해 청년, 지방소멸, 교육 등 우리 사회 구조 개선에 대규모 자금을 투입해 잠재성장률을 끌어올리겠다는 구상이다.
the13ook@newspim.com