손질 없이 데우면 끝...롯데百, 수산·HMR 간편식 대폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 14일 손질 최소화 간편 선물세트를 내놨다.
- 수산 세트는 2배, HMR은 40% 늘려 추석 수요를 노렸다.
- 한상차림 세트도 출시해 서울·동탄 당일 배송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 손질 과정을 최소화한 '간편 선물세트'로 추석 선물 수요를 공략한다고 14일 밝혔다.
명절 대표 품목인 수산 간편 선물세트를 직전 대비 두 배로 확대한다. '영광 찐 보리굴비·참돔 선물세트'는 참조기와 참돔의 내장을 제거한 후 증기로 익혀 소포장했다. 전자레인지에 데우기만 해도 즐길 수 있다.
하이엔드 신선식품 브랜드 '엘프르미에'의 '순살 옥돔·은갈치 선물세트'는 제주산 특등품만 선별해 비늘과 가시를 모두 제거하고 조리에 적합한 크기로 손질했다.
간편식(HMR) 선물세트는 직전 명절 대비 40% 늘린다. 요리연구가 권영원과 협업한 '소담정찬 자연의 밥상 기프트'는 강원도 정선 식재료로 만든 곤드레나물밥, 더덕표고버섯밥 등을 한끼 분량으로 포장했다. 대한민국 수산식품 명인 이금선이 만든 '명인 젓갈 선물세트'도 단독 판매한다.
명절 당일의 편리함을 극대화할 '한상차림 선물세트'를 새롭게 출시한다. 추석 대표 음식부터 식기까지 한 상에 필요한 모든 요소를 담았다. 도예가 전상근과 협업해 제작한 백자에는 나물 9종을, 호두나무 목함에는 모둠전 7종과 일품요리 5종을 담아낸다. 배송받은 상태 그대로 식탁에 올릴 수 있도록 기획했다.
한상차림 선물세트는 9월 23일까지 고객이 지정한 날짜에 맞춰 서울 전 지역 및 동탄으로 당일 배달된다.
nrd@newspim.com