상반기 글로벌 전기동력차 885만대 판매…중국계 브랜드 비중 60% 돌파

AI 핵심 요약beta
- KAMA가 14일 상반기 글로벌 전기동력차 판매가 885만대로 2.6% 늘었다고 밝혔다.
- 중국과 미국은 줄었지만 유럽·신흥국 성장에 힘입어 시장이 소폭 확대됐다.
- 중국계 완성차는 점유율 60%를 넘기며 유럽·신흥국 공세를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중국계 브랜드 EU 점유율 22.3%…신흥국선 56% 차지
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 올해 상반기 글로벌 전기동력차 시장이 미국과 중국의 판매 감소에도 유럽과 신흥국의 성장세에 힘입어 소폭 성장한 것으로 나타났다. 중국계 완성차 업체들은 글로벌 전기동력차 시장에서 판매 비중을 60% 이상으로 끌어올렸다.
14일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 발표한 '2026년 상반기 글로벌 전기동력차 시장분석' 보고서에 따르면 올해 상반기 전 세계 전기동력차(BEV+PHEV) 판매량은 885만대로 전년 동기 대비 2.6% 증가했다.
차종별로 순수전기차(BEV)는 629만대가 판매돼 전년 동기 대비 10.0% 증가했다. 전체 신차 시장에서 차지하는 비중도 14.7%로 전년보다 1.9%포인트 높아졌다.
반면 플러그인하이브리드차(PHEV)는 중국의 보조금 요건 강화와 미국 인플레이션감축법(IRA) 구매 인센티브 일몰 영향으로 12.0% 감소한 256만대에 그쳤다. 신차 시장 내 비중은 6.0%로 축소됐다.
하이브리드차(HEV)를 포함한 전체 친환경차 판매량은 1521만대로 전년 동기보다 5.1% 증가했다. 전체 글로벌 신차 시장에서 차지하는 비중은 35.6%를 기록했다.
지역별로는 정책 변화에 따라 성장세가 엇갈렸다. 중국은 올해 1월부터 신에너지차(NEV) 구매세 감면 혜택이 축소되고 보조금 기준이 강화되면서 전기동력차 판매가 14.1% 감소한 458만대를 기록했다.
미국 역시 IRA 구매 인센티브 종료 여파로 판매량이 55만대에 그치며 전년 동기 대비 28.8% 줄었다.
반면 유럽은 보급형 전기차 출시 확대와 주요국의 구매지원 정책 등에 힘입어 판매량이 31.7% 증가한 235만대를 기록했다. 독일과 프랑스 등은 개인 구매 보조금을 재개하거나 저소득층 대상 지원과 법인 세액감면 등을 확대하고 있다.
한국과 일본도 지원 확대와 신차 출시 효과로 전기동력차 판매가 각각 104%, 62% 증가했다.
인도와 태국, 브라질 등 신흥시장에서는 현지 생산 확대와 중국계 업체들의 수출 증가에 힘입어 판매가 85.3% 늘어난 108만대를 기록했다.
중국계 완성차 업체들의 시장 지배력도 확대되고 있다. 상반기 글로벌 전기동력차 판매 상위 10개 그룹 가운데 BYD, 지리(Geely), 상하이자동차(SAIC), 체리(Chery), 립모터(Leapmotor), 창안(Changan) 등 6곳이 중국계 기업으로 나타났다. 이들의 합산 판매 비중은 60%를 넘어섰다.
유럽연합(EU)의 중국산 전기차 상계관세 부과에도 중국계 브랜드의 유럽 판매량은 53만2000대로 전년 동기보다 90.6% 증가했다. 시장점유율도 15.6%에서 22.3%로 6.7%포인트 상승했다.
특히 중국계 브랜드의 유럽 PHEV 판매는 25만대로 118% 증가했다.
동남아시아와 대양주, 중남미, 중동 등 신흥국에서도 중국 업체들의 판매량은 60만대로 103.8% 증가했다. 이에 따라 중국계 브랜드는 신흥국 전기동력차 시장의 56%를 차지했다.
정대진 KAMA 회장은 "2026년 상반기 글로벌 전기차 시장은 주요국의 보조금·세제 정책 변화에 따라 지역별 양극화 현상이 극명하게 나타나고 있다"며 "중국계 기업들이 유럽과 신흥시장으로 수출과 현지 진출을 가속화하면서 글로벌 주도권 경쟁이 더욱 치열해지고 있다"고 말했다.
이어 "국내 자동차 산업이 전동화 전환기에 주도권을 유지하기 위해서는 고효율·보급형 전기차 라인업 확대와 함께 중국산 공세 및 글로벌 통상환경 변화에 대응할 정책적 지원, 국내 생산 기반 유인을 위한 인센티브 확대가 필요하다"고 강조했다.
heoneykim@newspim.com