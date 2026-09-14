삼성중공업, 가스텍 2026서 FLNG·LNG 밸류체인 기술력 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업은 14일 가스텍 2026에 참가했다.
- SENSE의 FLNG 적용 기술과 인증을 공개했다.
- 미국 기업과 FSRU·FLNG 협력도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
美 기업과 FSRU·FLNG 사업 협력 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=삼성중공업이 세계 최대 가스·에너지 박람회인 '가스텍(Gastech) 2026'에서 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)를 비롯한 LNG 밸류체인 기술 경쟁력을 선보인다.
삼성중공업은 14일부터 17일까지 태국 방콕에서 열리는 가스텍 2026에 참가한다고 14일 밝혔다. 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 이왕근 조선해양 부문장 등 주요 경영진이 행사장을 찾아 글로벌 고객사와 협력 방안을 논의할 예정이다.
삼성중공업은 이번 행사에서 독자 개발한 천연가스 액화시스템 'SENSE'의 FLNG 적용 기술을 공개한다.
오는 15일 SENSE를 FLNG 상부설비(Top Side)에 적용한 개념설계에 대해 미국선급(ABS)과 영국 로이드선급(LR)으로부터 기본인증(AiP)을 획득할 예정이다. ABS로부터는 기본설계검증(BDR)도 받을 계획이다.
LNG 액화시스템은 천연가스를 극저온으로 냉각해 액화함으로써 저장과 운송을 가능하게 하는 핵심 설비다. 관련 기술은 그동안 일부 해외 업체들이 시장을 주도해왔다.
삼성중공업은 SENSE를 자체 개발한 뒤 실증을 진행해 왔다. 이번 인증을 통해 자체 액화 공정 기술의 FLNG 적용 기반을 확대한다는 계획이다. 국내 해양플랜트 엔지니어링 업체 가스엔텍과는 SENSE의 첫 라이선싱 사업화를 위한 업무협약(MOU)도 체결한다.
가스운반선 관련 기술 인증도 잇따라 확보한다.
삼성중공업은 14일 한국선급(KR)으로부터 실제 운항 조건을 고려한 대형 Type-C 독립형 탱크의 공학적 한계기법(ECA) 기반 구조 건전성 평가 인증을 받을 예정이다. 오는 16일에는 노르웨이선급(DNV)으로부터 초대형 가스·암모니아 운반선 저장탱크용 복합 지지구조에 대한 기본인증을 획득한다.
미국 기업들과 LNG 사업 협력도 강화한다.
삼성중공업은 15일 미국 제라아메리카스(JERA Americas)와 하와이 연안에서 추진되는 부유식 LNG 저장·재기화설비(FSRU) 사업의 기술용역계약(PSA)을 체결한다.
이어 16일에는 LNG 개발회사 풀크럼 LNG(Fulcrum LNG)와 글로벌 5개 지역의 FLNG 시장 공략을 위한 MOU를 맺는다.
삼성중공업은 FLNG와 LNG 운반선, FSRU 등 LNG 생산부터 저장·운송·재기화까지 이어지는 밸류체인 전반의 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업 기회를 확대한다는 방침이다.
최성안 삼성중공업 대표이사는 "세계 최대 가스 에너지 박람회인 가스텍은 미래 에너지 산업의 메가 트렌드를 확인하는 현장"이라며 "FLNG를 비롯한 LNG 밸류체인을 기반으로 글로벌 기업과의 협력을 더욱 확대해 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com