GS리테일, 임직원 가족 초청 프로그램 확대…소속감 높인다

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 14일 임직원 가족 참여 행사를 확대했다
- 지난 5일 FC서울 경기 초청해 브랜드 데이를 열었다
- 11일 GS타워서 우리가족 GS 열어 소속감 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 임직원과 가족이 함께하는 조직문화 프로그램을 확대한다.
GS리테일은 지난 5일 임직원과 가족 2000명을 FC서울 홈경기에 초청해 'GS리테일 브랜드 데이'를 열었다고 14일 밝혔다. 지난해 시작해 올해로 2회째를 맞은 행사다.
참가자들은 경기 관람과 함께 캐논슛, 페이스페인팅, 축구 빙고 등 체험 프로그램을 즐겼다. 추첨으로 선정된 임직원 가족에게는 경기장 투어와 선수단 하이파이브, 에스코트 키즈, 시축 참여 기회도 제공했다.
GS리테일은 또한 지난 11일 서울 역삼동 GS타워에서 '우리가족 GS' 행사를 진행했다. 이 프로그램은 배우자와 자녀를 회사로 초청해 일터를 직접 경험하게 하는 것으로, 지난 7월부터 매월 운영 중이다. 참석자들은 사무공간과 회사 생활을 소개받고, 사내 식당과 카페, 편의점을 이용하며 회사 문화를 체험했다. 16층 라운지에서 사진 촬영과 티타임도 진행됐다.
회사는 가족들에게 'GS 명예 사원증'을 특별 제작해 전달했다. 임직원이 근무하는 회사와 일터를 가족이 더 친근하게 경험할 수 있도록 한 것이다.
GS리테일은 연 1회 진행하는 '브랜드 데이'와 매월 진행하는 '우리가족 GS'를 통해 구성원의 소속감을 높인다는 방침이다.
nrd@newspim.com