롯데마트·슈퍼, 11월 첫 '통큰런' 개최...14일부터 참가 신청

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼가 11월 14일 통큰런을 처음 연다.
- 3000명 규모로 열리며 일반 2000명은 선착순 모집한다.
- 참가비 6000만원은 취약계층 난방비 등으로 기부한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트·슈퍼가 오는 11월 14일 서울 상암 월드컵공원 평화의 광장에서 나눔 러닝 페스티벌 '통큰런'을 처음 연다고 14일 밝혔다.
희망친구 기아대책과 공동 주최하고 서울시가 후원하는 이번 행사는 3000명 규모로 진행된다. 임직원과 가족·지인 1000명이 참여하고 일반 시민 2000명은 선착순으로 모집한다.
일반 참가비는 1인당 3만원으로, 총 6000만원이 전액 기부된다. 기부금은 에너지 취약계층의 난방비·방한용품 지원과 보바스어린이재활센터 환아 치료 및 특수장비 도입 등에 쓰인다.
코스는 3㎞와 5㎞, 10㎞로 구성됐다. 참가자에게는 러닝 티셔츠와 스포츠 양말 등을 제공하며, 완주자에게는 자체브랜드(PB) '오늘좋은' 상품과 모바일 금액권, 완주 메달 등을 증정한다. 참가 신청은 14일 오후 1시부터 통큰런 공식 홈페이지에서 받는다.
롯데마트·슈퍼는 이번 행사를 계기로 할인 행사에 활용해온 '통큰' 브랜드를 사회공헌 영역으로 확장한다는 계획이다.
nrd@newspim.com