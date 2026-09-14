카카오페이, 간편결제 최초 '서울페이플러스' 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이가 14일부터 서울페이플러스 결제를 지원했다.
- 제로페이·삼성페이 이어 앱 하나로 결제 수단을 넓혔다.
- 서울 27만 가맹점에서 포인트 혜택과 함께 이용 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이가 14일부터 국내 간편결제 및 앱카드 서비스 중 처음으로 '서울페이플러스' 결제를 지원한다고 밝혔다.
이번 연동으로 제로페이와 삼성페이에 이어 서울페이플러스까지 카카오페이 앱 하나로 이용할 수 있게 됐다.
카카오페이는 외부 결제망과의 연동을 넓히며 오프라인 결제 접점을 확대하고 있다. 자체 가맹점이 아니더라도 단일 결제 화면에서 제로페이, 삼성페이(안드로이드 전용), 서울페이플러스 중 원하는 결제 수단을 선택할 수 있다.
서울페이플러스 결제 시 포인트 적립 혜택도 제공된다. 카카오페이로 서울페이플러스를 이용하면 1회 결제당 최대 4회까지 카카오페이포인트가 적립되며, 월 최대 3만 포인트까지 추가 혜택을 받을 수 있다.
이용 방식은 카카오페이 앱 결제 탭이나 카카오톡 결제 메뉴에서 'QR스캔'을 선택한 뒤 매장에 비치된 서울페이플러스 QR코드를 촬영하는 구조다. 결제 수단으로는 카카오페이머니를 지원한다.
카카오페이 관계자는 "서울 시내 27만 서울페이 가맹점에서 카카오페이 결제가 가능해졌다"며 "오프라인 결제 편의성을 높이기 위해 서비스를 지속 정비할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com