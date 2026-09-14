CJ문화재단, 북미 한국계 영화인 3명에 'K-스토리 펀드' 지원

AI 핵심 요약beta
- CJ문화재단은 14일 북미 한국계 창작자 3인을 선정했다
- 앤드리아 방·지윤 준 리·조시 김에 각 1만캐나다달러를 지원했다
- K-스토리 펀드 협약을 3년 연장하고 TIFF에서 시상했다
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TIFF·영진위 협약 3년 연장
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ문화재단은 북미에서 활동하는 한국계 영화 창작자 3인을 'K-스토리 펀드' 최종 지원 대상으로 선정해 각각 작품 개발비 1만캐나다달러(약 1000만원)를 전달했다고 14일 밝혔다.
선정자는 '아이 돈트 언더스탠드'의 앤드리아 방, '디 인비저블 랜드 오브 러브'의 지윤 준 리, '카멜리아 걸'의 조시 김이다. 시상식은 지난 12일(현지시간) 캐나다 토론토에서 열린 제51회 토론토국제영화제 '한국 영화의 밤' 행사에서 진행됐다.
K-스토리 펀드는 CJ문화재단이 토론토국제영화제(TIFF), 영화진흥위원회와 함께 2023년 9월 시작한 사업이다. 북미 한국계 영화 창작자의 장편 데뷔와 차기작 개발을 지원한다. 올해 시상식에서는 세 기관이 협약을 3년 연장하는 서명식도 열었다.
올해로 3회째인 이번 사업은 지난해 11월부터 올해 1월까지 접수한 프로젝트 가운데 8편을 시나리오 개발 멘토링 대상으로 뽑았다. 선정작들은 3월부터 6월까지 약 4개월간 CJ문화재단이 연계한 CJ ENM의 멘토링을 거쳤으며, 이 가운데 창작자 3인이 최종 선정됐다.
앤드리아 방은 드라마 '김씨네 편의점'에서 자넷 역을 맡은 배우 겸 작가다. 지윤 준 리는 2022년 CJ문화재단의 신인 영화 창작자 지원사업 '스토리업' 선정작인 '마더랜드'를 만들었다. 조시 김은 전작 '체커 게임에서 이기는 법'을 아카데미 시상식과 골든글로브 시상식에 출품한 바 있다.
이번 사업에는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 영화 '패스트 라이브즈'의 배우 유태오가 앰배서더로 참여했다. 두 사람은 지난달 31일(현지시간) 최종 선정자 발표 때 영상 메시지를 보냈다.
시상식에는 민희경 CJ사회공헌추진단장, 한상준 영화진흥위원장, 아니타 리 토론토국제영화제 수석 프로그래머 등이 참석했다. CJ문화재단 설립 20주년을 맞아 창작자 지원 과정과 성과를 담은 기념 영상을 상영하고 TIFF와 영화진흥위원회에 감사패를 전달했다.
제51회 토론토국제영화제는 오는 20일까지 열린다.
kji01@newspim.com