李대통령 지지율 33.8%…9주 연속 하락하며 또 최저치 [리얼미터]

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부정평가 63.3%…20대 지지율은 18.6%

개각·파병·부동산에 발목 잡힌 지지율

민주당 36.1%, 국민의힘 42.1%

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지도가 33.8%로 다시 최저치를 경신했다는 리얼미터 여론조사가 14일 발표됐다.

에너지경제신문이 리얼미터에 의뢰해 지난 7일부터 11일까지 전국 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주 대비 3.6%포인트(p) 떨어진 33.8%로 나타났다. 이로써 이 대통령 지지율은 9주 연속 하락세를 기록했다.

반면 부정평가는 지난주보다 3.8%p 오른 63.3%로 취임 후 처음으로 60%대까지 올랐다. 긍정과 부정 평가 격차는 29.5%p로 오차범위 밖이었으며, '잘 모름'은 2.9%였다.

이재명 대통령이 1일 청와대 본관에서 38회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.01 [사진=청와대]

이 대통령 지지율을 권역별로 보면, 서울을 제외한 전 권역에서 하락세를 기록했다. 부산·울산·경남이 가장 큰 폭인 9.1%p 떨어져 27.3%를 기록했고, 대구·경북은 6.8%p 떨어진 22.6%로 나타났다. 서울은 1.5%p 오른 30.5%로 집계됐다.

연령대별로 보면 20대에서 긍정 평가가 10.2%p나 급격히 떨어지며 18.6%를 기록했다. 부정평가는 79.5%로 거의 80%에 달했다. 또 ▲60대 35.4%(4.1%p ↓) ▲70대 이상 34.0%(3.6%p ↓) ▲30대 27.0%(2.8%p ↓) 등이었다.

이념 성향별로는 진보층에서 8.0%p 떨어진 49.3%로 나타났다. 보수층에서는 5.5%p 떨어진 13.7%로 집계됐다.

리얼미터는 "최근 정상회담 외교 행보에도 불구하고 개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성 등 국정 현안에 대한 부정 여론이 확산했다"며 "진보층과 20대 청년층의 상당한 이탈까지 더해지며 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 밝혔다.

지난 10일부터 11일까지 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 진행한 정당 지지도 조사에선 더불어민주당이 전주보다 5.7%p 하락한 36.1%를 기록했고, 국민의힘은 4.5%p 상승한 42.1%로 나타났다. 양당 격차는 6.0%p로 오차범위 내였다.

이어 조국혁신당 4.7%, 진보당 1.3%, 개혁신당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 2.3%, 무당층은 12.2%였다.

리얼미터는 민주당에 대해 "여당으로서 부동산 정책 불확실성과 2기 개각 인사 논란 등 국정 현안 부담이 겹쳤다"며 "대통령 지지율 하락과 연동해 20대 청년층 및 진보층의 큰 폭 지지 이탈로 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.

리얼미터는 국민의힘 지지율에 대해선 "정부의 2기 개각 인선 논란 등 국정 현안에 대한 반사이익 속에 20대 청년층과 충청, 부·울·경 지역층이 대거 결집하며 지지율 상승을 이끈 것으로 판단된다"고 진단했다.

이번 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 무작위 생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

pcjay@newspim.com