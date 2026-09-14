무신사, '러닝페어' 개최...200여 브랜드 1만개 상품 선봬

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 14일 러닝페어를 21일 오전 11시까지 연다
- 2030 러닝코어 확산에 러닝 바람막이 검색이 4.4배 늘었다
- 200여 브랜드가 1만개 상품과 할인·챌린지를 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 마라톤 시즌을 맞아 러닝 카테고리 대규모 캠페인 '무신사 러닝페어'를 9월 21일 오전 11시까지 무신사 스토어 앱과 오프라인 주요 매장에서 진행한다고 14일 밝혔다.
무신사에 따르면 2030세대를 중심으로 '러닝코어' 트렌드가 확산하는 가운데 가을철 야외 운동 제품을 찾는 소비자 관심이 급증하고 있다. 무신사 스토어 검색 데이터 분석 결과 9월 1일부터 9일까지 '러닝 바람막이' 검색량은 전월 동기 대비 4.4배 이상 증가했다. 같은 기간 '러닝화' 검색량은 64% 늘었고 '러닝 장갑'과 '러닝 롱슬리브' 검색량은 각각 215%, 155% 증가했다.
이번 행사에는 약 200여 브랜드가 참여해 1만개에 달하는 러닝 상품을 선보인다. 나이키, 아디다스, 뉴발란스, 써코니, 푸마, 아식스 등 전문 러닝화 브랜드와 룰루레몬, 언더아머, 러닝라이프 등이 참여했다. 2026 FW 러닝 신상품을 비롯해 러닝화, 의류, 에너지젤, 스포츠 선크림 등 뷰티 케어 라인까지 상품군을 구성했다.
캠페인 기간에는 전용 결제 할인 혜택과 스페셜 30% 쿠폰팩이 제공되며 한정 수량 선착순 특가와 타임세일도 순차 진행된다. '무신사 런 서울숲', '무신사 킥스 홍대', '무신사 킥스 성수', '무신사 킥스 스타필드 고양점', '무신사 메가스토어 성수' 등 오프라인 매장 5곳과 온라인 스토어에서는 러닝 거리를 기록하는 '무신사 러닝 챌린지'가 동시에 열리며 오프라인 매장 방문 고객에게는 뷰티·헬스 샘플이 증정된다.
무신사 관계자는 "가을철에 접어들며 러닝 바람막이와 마라톤용 러닝화 등 계절에 맞는 러닝 용품을 찾는 고객이 늘어남에 따라 러너들에게 필요한 모든 아이템을 한곳에서 만날 수 있는 행사를 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com