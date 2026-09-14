SSG닷컴, 데이터 컨설팅으로 소상공인 매출 68%↑ 이끌어

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 14일 식품 소상공인 매출을 키웠다.
- TOPS 참여 300곳 매출은 68% 늘었다.
- 바다어보 106%, 오가닉디노 200% 이상 뛰었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = SSG닷컴의 판매 데이터 기반 컨설팅이 식품 분야 소상공인의 매출 성장을 이끌었다.
SSG닷컴은 중소벤처기업부가 지원하는 브랜드 소상공인 육성사업 'TOPS 프로그램' 1단계에 참여한 식품 파트너사 300곳의 매출이 전년 동기 대비 평균 68% 증가했다고 14일 밝혔다.
SSG닷컴은 참여사에 판매 데이터와 우수 사례를 바탕으로 업체별 운영 전략과 매출 확대 방안을 제안하고 프로모션, 체험단 등 판매 지원도 연계했다. '바다어보'는 진미채를 핵심 상품으로 선정하고 멤버십 '쓱7클럽' 회원 대상 특가 행사로 주간 매출 최고치를 기록하며 전체 매출이 전년 동기 대비 106% 증가했다. '오가닉디노'는 신상품 체험단과 신규·중소 셀러 성장 프로그램 '브랜드마크'를 통한 할인·적립·사은품 혜택으로 매출이 전년 동기 대비 200% 이상 늘었다.
SSG닷컴이 자체 운영하는 '브랜드마크' 참여 신규 브랜드 수는 지난해보다 24% 늘었고 이들의 매출은 28% 신장했다. AI 퍼포먼스 광고 지원금을 받은 신규 업체 수도 전년 대비 36% 증가했다.
SSG닷컴 관계자는 "판매 데이터를 바탕으로 성장 전략을 제안하고 마케팅 지원까지 연계한 점이 성과로 이어졌다"며 "정부 지원사업과 자체 셀러 육성사업을 함께 운영해 경쟁력 있는 소상공인이 지속 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com