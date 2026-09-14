北, 미사일 도발 이틀 만에 공개..."적 무력집단 완전 붕괴" 위협

AI 핵심 요약beta
- 북한이 12일 미사일·드론 협동훈련을 했다.
- 박정천과 유창선이 훈련을 지도했다.
- 북한은 미사일 발사를 이튿날 공개하지 않았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김정은 불참...박정천 원수가 '지도'
이튿날 보도 관례 깨고 지각 공개
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 지난 12일 미사일과 드론 등을 동원한 대규모 협동 화력 습격훈련을 벌인 것으로 관영 조선중앙통신이 14일 보도했다.
중앙통신은 "조선인민군 각급 연합부대(군단급 부대를 지칭) 장거리포 및 미사일 구분대(대대급 부대)들의 협동 화력 습격훈련이 12일에 진행됐다"며 "노동당 중앙군사위원회 부위원장 박정천 원수와 군 총참모부 포병국장 유창선 소장이 훈련을 지도했다"고 전했다.
통신은 "훈련에는 5개의 포 및 미사일 연합부대에서 선출된 구분대들이 참가하였으며 각종 공격 무인기, 전략순항미사일, 대구경 열압 방사포, 전술탄도미사일 등의 신형 전투체계들이 동원됐다"고 밝혀 이란 전쟁을 통해 본격화된 이른바 '섞어쏘기'를 통한 타격훈련을 벌인 사실을 공개했다.
박정천은 훈련 목적에 대해 "군대가 자기 할 바를 하게 하자는데 있다"고 강조한 것으로 통신은 전했다.
또 포병국장 유창선은 "오늘과 같이 전략무기 종합 관리체계의 구성 계통인 통합 화력지휘체계 가동 절차를 숙달하고 여러 전투체계의 통합 자동화력 지휘 실현의 전문성을 제고하며 적개사격에 의한 대상물 격파의 효율성을 높이는 것은 우리가 중시하는 훈련 과업들 중의 하나"라고 설명했다.
이어 "임의의 시각에 명령만 내려진다면 적의 무력집단을 조직 구조적으로 완전 붕괴시킬 수 있는 전문성을 향상시키게 된다"며 "앞으로도 실천적이며 실용적인 훈련을 통하여 적에 대한 반격태세를 부단히 고도화해 나갈 것"이라고 말한 것으로 통신은 전했다.
앞서 우리 군 합동참모본부는 12일 북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일을 비롯한 여러발을 쏘아 올린 것으로 포착했으나, 북한은 이튿날 공개하던 관례를 깨고 이를 전하지 않았다.
북한은 지난달 6일과 12일 단거리탄도미사일을 각각 1발 발사했고, 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)' 기간이던 지난달 20일에는 10여 발을 쏜 것으로 알려졌지만 이 역시 북한 매체들은 보도하지 않았다.
대북정보 관계자는 "북한이 미사일 도발을 감행하고도 공개하지 않는데 따른 여러 관측이 나오자 뒤늦게 관련 사실을 관영매체로 전한 것으로 보인다"고 말했다.
북한은 노동신문 등 주민이 볼 수 있는 매체로는 이번 보도 내용을 전하지 않고 대외매체인 중앙통신으로만 공개했다.
yjlee@newspim.com