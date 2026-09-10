李대통령 지지율, 7%p 떨어진 43% …취임 후 최저에 '데드크로스'까지 [NBS]

AI 핵심 요약beta
- NBS 조사서 이재명 대통령 지지율이 10일 43%로 집계됐다.
- 직전 조사보다 7%p 하락하며 취임 후 최저치를 기록했다.
- 부정평가는 48%로 첫 데드크로스가 나타났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
용혜인 두고도 63%가 반대
민주당 39%, 국민의힘 25%
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 최저치인 43%로 집계됐다는 전국지표조사(NBS) 결과가 10일 나왔다.
여론조사기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 7~9일 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개된 NBS 조사에 따르면, 이 대통령의 국정 수행에 대해 '잘하고 있다'는 답변은 43%였다.
이는 2주 전 실시된 직전 조사보다 7%포인트(p) 하락한 수치다. 또 이 대통령이 '일을 잘 못하고 있다'는 부정평가는 5%p 오른 48%였다. 모름·무응답은 9%로 집계됐다.
이 기관의 조사에서 부정 평가가 긍정 평가를 앞지른 이른바 '데드크로스'가 나온 것은 이번이 처음이다.
지난달 30일 단행한 개각에서 지명된 이후 논란이 빚어지고 있는 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 적절성을 묻는 질문도 있었다.
김 후보자에 대해서는 '잘못한 인선'이라는 응답이 47%였다. 반면 '잘한 인선'이라는 응답은 24%였다. 용 후보자에 대해서는 63%가 '잘못한 인선'이라고 응답했으며, '잘한 인선'이라는 답변은 17%로 집계됐다.
정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 39%, 국민의힘이 25%를 기록했다. 민주당 지지도는 지난 조사보다 2%p 하락했고 국민의힘은 5%p 상승했다.
조국혁신당 지지도는 3%, 개혁신당과 진보당은 각각 1%였다. 지지 정당이 없거나 모름·무응답이라고 답한 비율은 30%로 조사됐다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 활용한 전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 응답률은 15.4%이며, 자세한 조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
pcjay@newspim.com