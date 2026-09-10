해수부, 북극해 누빌 차세대 쇄빙연구선 건조…2030년 취항

AI 핵심 요약beta
- 정부가 11일 한화오션 거제사업장서 쇄빙연구선 착공식을 열었다.
- 차세대 쇄빙연구선은 아라온호 보완해 2030년 취항한다.
- 쇄빙능력·연구공간을 키워 남·북극 연구를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 북극해를 누빌 차세대 쇄빙연구선을 건조한다.
한화오션이 건조를 맡았으며, 오는 2030년 취항을 목표로 하고 있다.
해양수산부(장관 황종우)는 오는 11일 경남 한화오션 거제사업장에서 해양수산부, 극지연구소, 한국선급, 한화오션 등 약 40명이 참석한 가운데 차세대 쇄빙연구선 착공식을 개최한다고 10일 밝혔다.
차세대 쇄빙연구선은 지난 2009년 취항한 첫 번째 쇄빙연구선 아라온호에 이은 우리나라 두 번째 쇄빙연구선이다. 아라온호만으로는 이동에 많은 시간이 소요되어 실제 현장 연구에 사용할 수 있는 기간이 부족할 뿐만 아니라 80도 이상의 고위도 북극해 접근에 제한이 있어 새로운 쇄빙연구선의 필요성이 그간 꾸준히 제기되어 왔다.
이에 해양수산부와 한화오션은 작년 7월 차세대 쇄빙연구선 건조계약을 체결하고, 설계·장비 계약 등의 준비작업을 진행해 왔다.
새로운 쇄빙연구선은 아라온호에 비해 50% 가량 향상된 쇄빙능력을 바탕으로 북극항로에서의 안전운항을 위해 필요한 해빙(海氷)현황과 북극해 어족자원, 해저지질 등 북극 관련 연구를 폭넓게 수행할 예정이다.
또한 LNG와 저유황유를 함께 사용할 수 있는 이중연료체계를 통해 탄소배출을 저감하고, 탈부착이 가능한 모듈형 연구시설을 탑재해 기존의 고정식 설비와 비교하여 연구 공간 활용도도 크게 향상시킬 계획이다.
이날 착공된 차세대 쇄빙연구선은 올해부터 건조를 시작해, 2029년에 완공되면 시험항해 이후 2030년부터 정식으로 북극 연구를 시작하게 된다. 향후 차세대 쇄빙연구선이 북극 연구를, 기존 아라온호가 남극 연구를 전담하게 되면 남·북극 연구항해 일수는 기존의 연간 약 85일에서 약 270일로 3배 이상 증가한다.
서정호 해수부 해양정책실장은 "차세대 쇄빙연구선 건조는 다가올 북극항로시대를 대비해 과학연구자료를 축적하고, 극지연구 강국으로 도약하기 위한 중요한 첫걸음"이라고 강조했다.
dream@newspim.com