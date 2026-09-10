익산시, 추석 전통시장 장보기…최대 4만원 환급

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 10일 추석맞이 전통시장 장보기 혜택을 마련했다.
- 14일부터 27일까지 다이로움 결제자 1000명에 1만원을 준다.
- 16일부터 20일까지 농축수산물 환급행사도 진행한다.
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16~20일 농축수산물 구매 시 온누리상품권 최대 4만원 혜택
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 추석 명절을 앞두고 전통시장 소비 촉진과 시민들의 장보기 부담 완화를 위한 다양한 혜택을 마련했다고 10일 밝혔다.
시는 오는 14일부터 27일까지 '추석맞이 전통시장 장보기 추첨 이벤트'를 진행한다. 전통시장 내 다이로움 등록가맹점에서 다이로움으로 3만원 이상 결제하면 별도 신청 없이 자동 응모된다.
시는 참여자 가운데 1000명을 추첨해 다이로움 포인트 1만원을 다음 달 중 지급할 예정이다.
오는 16일부터 20일까지는 농축수산물 구매자를 대상으로 온누리상품권 환급행사도 진행한다. 국산 농축산물과 국산·원양산 수산물을 구매하면 구매금액의 최대 30%, 1인당 최대 2만원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.
농축산물은 북부시장, 익산장, 서동시장, 중앙시장, 수산물은 북부시장, 익산장, 서동시장, 남부시장, 구시장 내 지정 점포에서 적용된다.
구매액이 3만4000원 이상 6만7000원 미만이면 1만원, 6만7000원 이상이면 2만원을 환급한다. 두 품목을 모두 구매할 경우 각각 최대 2만원씩 총 4만원의 혜택을 받을 수 있다.
환급 희망자는 구매 당일 영수증을 시장 내 환급부스에 제시하고 본인 확인을 거치면 된다. 환급부스는 행사 기간 오전 9시부터 오후 5시까지 운영된다.
시는 두 행사를 통해 시민들의 명절 장보기 부담을 줄이는 동시에 전통시장 방문과 소비를 유도해 상인 매출 증대와 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
한편 익산시는 전통시장 장보기 행사와 함께 다이로움을 활용한 설문조사 참여 이벤트, 지역축제 연계 행사 등을 통해 지역 내 소비 촉진을 지원하고 있다.
lbs0964@newspim.com