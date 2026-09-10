익산 '호러 홀로그램 페스티벌' 개막…공포 체험

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 10일 홀로그램 호러축제를 개막했다
- 익산교도소세트장서 13일까지 1차 행사를 연다
- 방탈출 체험·미디어파사드 등 프로그램을 마련했다
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'금지된 생방송' 주제 방 탈출형 콘텐츠…홀로그램 기술·미디어파사드 결합
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 첨단 홀로그램 기술과 호러 콘텐츠를 결합한 이색 야간축제를 통해 관광객들에게 색다른 체험을 선사한다고 10일 밝혔다.
시는 이날 오후 대한민국 유일의 영화 촬영용 교도소인 익산교도소세트장에서 '제5회 익산 호러 홀로그램 페스티벌' 개막식을 열고 13일까지 1차 행사를 진행한다. 2차 행사는 오는 18일부터 20일까지 이어진다.
올해 축제 주제는 '로케이션 X: 금지된 생방송'이다. 실시간 방송 중 사라진 제작진을 찾아 나서는 이야기를 바탕으로 관람객이 교도소 내부를 직접 이동하며 단서를 풀어가는 방 탈출형 몰입 공포 체험을 선보인다.
특히 익산의 첨단 홀로그램 기술을 대중문화 콘텐츠와 접목했다. 행사장 곳곳에 가상 입체영상을 구현하고 '홀로그램 기술 전시관'에서는 지역 기업들의 혁신 제품과 상용화 기술을 공포 스토리텔링과 결합해 소개한다.
대형 미디어파사드와 호러 분장 대회, 관람객 참여형 미션 게임 등 다양한 프로그램도 마련된다.
체류형 관광을 위해 주말에는 어린이 동반 가족을 대상으로 오후 5시부터 가족 전용 프로그램을 운영하며 지역 숙박시설과 연계한 숙박비 할인 행사도 진행한다.
시는 행사장 내부 차량 진입을 통제하고 함열읍 북부청사와 익산역에서 무료 셔틀버스를 운행한다. 노인과 장애인 등 교통약자는 사전 문의를 통해 맞춤형 이동 안내를 받을 수 있다.
최정호 익산시장은 "첨단 홀로그램 기술에 독창적인 호러 스토리를 입혀 오직 익산에서만 즐길 수 있는 야간축제를 완성했다"며 "관람객 안전을 최우선으로 철저한 현장 관리에 나서겠다"고 말했다.
한편 이번 축제는 과학기술정보통신부, 전북특별자치도, 익산시, 정보통신산업진흥원이 지원하는 '홀로그램 기술 사업화 실증지원 사업'의 하나로 마련됐으며 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원이 주관한다.
lbs0964@newspim.com