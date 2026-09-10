익산 미륵사지 미디어아트, 6일간 3만7000여 명 몰려 '북적'

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 10일 미륵사지 미디어아트를 선보였다.
- 개막 엿새 만에 관람객 3만7000여 명이 찾았다.
- SNS 화제와 빛의 목탑 연출이 흥행을 이끌었다.
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'익산 오디세이' 온라인 열풍에 SNS 숏폼 확산…전국 관광객 발길 이어져
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 미륵사지에서 선보이는 대규모 미디어아트가 전국적인 관심을 끌며 야간 관광객을 끌어모으고 있다고 10일 밝혔다.
시는 지난 4일 개막한 '2026 국가유산 미디어아트 익산 미륵사지'에 9일까지 엿새간 3만7000여 명이 방문했다고 설명했다.
이번 흥행에는 인기 유튜브 채널 '풍향중'에서 시작된 화제성도 영향을 미쳤다. 내비게이션 없이 지도 한 장에 의지해 익산으로 향하는 여정 영상은 누적 조회수 2500만 회를 돌파했으며 '익산 오디세이'라는 별칭까지 얻으며 누리꾼들의 관심을 모았다.
익산시는 이러한 온라인 화제를 공식 인스타그램, 블로그, 유튜브 등 SNS 채널의 패러디 숏폼과 축제 홍보로 빠르게 확산시키며 미륵사지 현장 방문으로 연결했다.
현장에서는 동탑과 서탑 사이 가로 100m, 높이 30m 규모의 빛의 목탑을 구현해 유적 전체를 거대한 무대로 연출한다. 국내 최대 규모인 서울 용산 아이맥스 스크린 가로 폭 31m보다 3배 이상 넓은 규모다.
1400년 전 백제 무왕이 세운 왕도가 가을밤 빛으로 되살아나는 모습은 관람객들의 인증사진과 숏폼 영상으로 이어지며 SNS를 통해 확산되고 있다.
박성일 익산시 문화유산과장은 "익산에 대한 관심이 실제 미륵사지 야간 현장 방문으로 자연스럽게 이어지고 있다"며 "용산 아이맥스 3배 규모로 펼쳐지는 미륵사지의 찬란한 빛 속에서 1400년 백제 왕도의 숨결을 직접 느껴보길 바란다"고 말했다.
한편 '2026 국가유산 미디어아트 익산 미륵사지'는 오는 27일까지 미륵사지 일원에서 매일 밤 진행된다.
lbs0964@newspim.com