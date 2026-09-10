한전, 사우디 가스복합 발전사업 '올해의 우수 사업' 수상

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 9일 두바이에서 사우디 가스복합 발전사업으로 수상했다.
- 루마1·나이리야1 사업은 3.8GW 규모로 탄소포집 설계했다.
- 한전은 25년간 4조원 매출과 수출 효과를 기대했다.
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25년간 전력판매로 약 4조원 매출 전망
두산에너빌, 기자재 공급…2조원 수출도 기대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 사우디 가스복합 발전사업 성과를 인정받아 국제 금융 시상식에서 '올해의 우수 사업'을 수상했다.
한전은 지난 9일(현지시간) 두바이에서 열린 '인프라 글로벌 어워즈 2025' 시상식에서 사우디 루마1·나이리야1 가스복합 발전사업으로 탄소포집 부문 올해의 우수 사업에 선정됐다고 10일 밝혔다.
인프라 글로벌 어워즈는 전 세계 인프라와 에너지 금융시장의 우수 사업을 선정하는 국제 금융 시상식이다. 매년 지역별 우수 프로젝트 파이낸스(PF) 사례를 심사해 올해의 우수 사업을 선정한다.
사우디 루마1·나이리야1 사업은 총 3.8기가와트(GW) 규모의 가스복합 발전사업이다. 고효율 가스복합발전 기술을 적용하고 향후 탄소포집설비를 추가할 수 있도록 설계됐다.
한전은 글로벌 금융시장 불확실성이 이어지는 상황에서도 사업 재원조달을 성공적으로 마무리한 점과 탄소저감형 발전사업 경쟁력을 인정받았다고 설명했다.
해당 사업은 향후 25년간 전력판매계약을 통해 한전 지분 기준 약 4조원, 약 30억달러의 매출을 거둘 것으로 전망된다.
국내 기업의 동반 수출 효과도 기대된다. 두산에너빌리티가 증기터빈 등 주요 기자재를 공급하면서 약 2조원 규모의 해외 수출 효과가 예상된다.
한전 관계자는 "이번 수상은 한전의 해외사업 금융 역량과 기후변화 대응을 위한 미래 기술 경쟁력을 동시에 인정받은 결과"라며 "앞으로도 에너지 신산업 기술 개발과 글로벌 사업 확대를 통해 국가 미래 성장동력을 확보하고 글로벌 에너지 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com