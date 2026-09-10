진천군, 17일 '생거진천 취업박람회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 17일 진천화랑관서 취업박람회를 연다.
- 반도체·바이오 등 67개 기업이 현장 면접에 나선다.
- AI 채용관과 맞춤 상담 등 부대행사도 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 지역 기업의 인재 채용과 구직자 취업 지원을 위해 오는 17일 진천화랑관에서 '2026년 생거진천 취업박람회'를 연다.
10일 진천군에 따르면 이번 박람회에는 반도체·바이오·의약품·이차전지 등 지역 특화산업 분야를 포함해 67개 기업이 참여한다.
기업별 현장 면접과 채용 상담이 진행되며, 1천여명의 구직자가 참여할 것으로 예상된다.
특히 올해는 'AI 채용 특별관'을 마련해 AI 기반 자기소개서 작성 컨설팅과 모의 면접 등을 제공한다. 청년뿐 아니라 중장년층을 위한 맞춤형 취업 상담도 진행한다.
이와 함께 지문적성검사, 이미지 메이킹, 이력서 사진 촬영, 직무역량 컨설팅 등 다양한 부대행사도 운영한다.
심미양 군 경제과 주무관은 "기업에는 우수 인재를, 구직자에게는 맞춤형 일자리를 연결하는 기회가 되길 바란다"며 "실질적인 일자리 연계 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
박람회는 구직을 희망하는 누구나 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 진천군 일자리지원센터로 문의하면 된다.
baek3413@newspim.com