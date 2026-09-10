한수원, 협력사 원자력 품질 역량 강화…전기·계측제어 심화교육

AI 핵심 요약beta
- 한수원이 9일 협력사 대상 KEPIC 심화교육을 확대했다.
- 협력사 품질부서 임직원 100여명이 원자력 품질 교육을 받았다.
- 한수원은 연말까지 추가 교육과 품질문화 논의를 이어간다.
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협력사 품질 부서 임직원 100여명 참여
연말까지 경영진·실무자 추가교육 운영
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 협력사의 원자력 품질 역량 강화를 위해 전력산업기술기준(KEPIC) 심화교육을 확대한다.
한수원은 지난 9일부터 이틀간 한수원 방사선보건원에서 협력사 품질부서장과 품질업무 담당자를 대상으로 원자력 품질 교육을 실시했다고 10일 밝혔다.
이번 교육에는 협력사 품질부서 임직원 100여명이 참여했다. 상반기 진행한 심화과정 1차 교육에 이어 전력산업기술기준의 원자력전기 및 계측제어 과목을 새로 추가해 전문성을 강화했다.
한수원은 연말까지 협력사 경영진을 대상으로 한 기초과정 2차 교육과 품질부서 임직원을 위한 온라인 교육과정 2차도 추가 운영할 계획이다.
한편 이번 교육에서는 청렴리더십 강의도 함께 진행됐다. 한수원과 협력사 간 상호 신뢰를 바탕으로 한 품질문화 조성 방안도 논의됐다.
한수원은 지난 2012년부터 매년 협력사를 대상으로 원자력 품질 교육을 시행하고 있다. 협력사 신(新) 품질수준 평가제도와 위·모조품 및 의혹자재 관리(CFSI) 품질세미나, 협력사 품질멘토링 등도 운영하고 있다.
소순규 한수원 품질보증처장은 "원전의 안전성과 신뢰성 확보를 위해서 협력사가 높은 수준의 품질 역량을 갖추는 것이 중요하다"며 "앞으로도 협력사와 원전산업 전반의 품질 경쟁력 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com