디노스튜디오, '뷰티·헬스케어 글로벌 진출 원스톱 전략 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 디노스튜디오는 8일 서울서 해외진출 세미나를 열었다.
- 틱톡샵·물류·결제·중동 공략 등 실무 전략을 공유했다.
- K-뷰티·헬스케어 기업 협력과 네트워크 확대를 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디노스튜디오가 지난 8일 서울 섬유센터에서 '뷰티 & 헬스케어 진출 원스톱 전략 세미나'를 개최했다.
이번 세미나는 뷰티·헬스케어 브랜드 및 제조사를 대상으로 틱톡샵(TikTok Shop)을 활용한 해외 시장 진출 전략, 입점·운영, 마케팅, 물류, 결제, 중동 시장 진출 등 실무 정보를 제공하기 위해 마련됐다.
행사는 디노스튜디오, SF Express, 전경련 바이오 CEO Club이 주관하고 핑퐁페이먼트, 슈크란코리아가 협력했다.
디노스튜디오는 '왜 지금 틱톡샵인가'와 '한국 법인으로 틱톡샵 오픈 A to Z'를 주제로 틱톡샵 시장 흐름과 국내 기업의 입점·구축·운영·마케팅 전반에 대한 실무 전략을 공유했다. K-뷰티·헬스케어 브랜드가 틱톡샵을 활용해 해외 판매 채널을 구축하고 시장에 진출하기 위해 필요한 주요 과정을 소개했다.
SF Express Korea는 진출 과정에서 필요한 물류 전략과 물류 파트너 선정의 중요성을 발표했다. 해외 판매 확장에 따라 물류 운영의 중요성이 커지는 만큼, 브랜드의 성장과 안정적인 해외 사업 운영을 뒷받침할 수 있는 물류 체계의 필요성을 중심으로 발표를 진행했다.
슈크란코리아는 중동 시장 진출 전략을, 핑퐁페이먼트는 틱톡샵 결제 시스템과 효율적인 결제 전략을 공유했다.
행사 후반부에는 전경련 바이오 CEO Club과 함께 '뷰티&헬스케어 기업 소개' 세션이 진행됐다. 10개 이상의 뷰티·헬스케어 기업이 참여해 각 기업의 사업과 브랜드, 주요 제품 및 경쟁력을 소개했다. 참가 기업들은 서로의 사업을 이해하고 향후 협업 가능성을 모색하는 교류의 시간을 가졌다.
디노스튜디오는 이번 세미나를 계기로 국내 뷰티·헬스케어 기업 및 진출 지원 전문기업들과의 네트워크를 확장하고, K-뷰티·헬스케어 기업의 실질적인 해외 진출을 지원하기 위한 협력 기회를 지속적으로 마련할 계획이다.
whitss@newspim.com