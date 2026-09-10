전북도, 완주 구이저수지 '수상레포츠' 거점 조성…안전센터 운영

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 10일 완주 구이수상레포츠안전센터 운영을 시작했다.
- 센터는 3일 개관해 수상레저 체험과 안전교육을 제공했다.
- 도는 구이저수지 일대를 수상레저 관광거점으로 키우겠다 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카누·카약·패들보드 등 운영, 오전 9시부터 오후 6시까지 체험
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 완주 구이저수지 일대를 내륙권 수상레포츠 거점으로 육성하기 위한 기반시설을 마련했다며 '구이 수상레포츠안전센터'가 지난 3일 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다고 10일 밝혔다.
구이 수상레포츠안전센터는 구이저수지의 자연경관과 수변공간을 활용해 안전한 수상레저 체험 기회를 확대하고 지역 관광을 활성화하기 위해 조성됐다.
총사업비 146억원이 투입된 센터는 완주군 구이면 원기리 일원 1만585㎡ 부지에 조성됐다. 지상 2층, 연면적 499㎡ 규모의 수상레저교육센터에는 탈의실, 샤워실, 교육장, 다목적 공간 등이 마련됐으며 외부에는 계류장과 주차장 등 편의시설을 갖췄다.
센터에서는 카누, 카약, 패들보드, 수상자전거 등 다양한 수상레포츠 체험 프로그램을 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 이용객들이 안전하게 체험할 수 있도록 수상레포츠 교육과 현장 안전관리도 함께 진행한다.
운영은 수상레포츠 전문성을 갖춘 완주수상스포츠클럽이 맡는다. 가족 단위 이용객과 청소년, 지역주민 등 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램을 발굴하고 홍보를 강화해 안정적인 운영 기반을 마련할 계획이다.
도와 완주군은 센터 개관을 계기로 모악산, 수변공원, 전북도립미술관, 술테마박물관 등 구이권역 관광자원과 연계한 체류형 관광 콘텐츠도 확대할 방침이다.
수상레포츠와 관광·휴양을 결합해 구이저수지 일대를 내륙권 수상레저 거점으로 육성하고 지역경제 활성화를 이끈다는 계획이다.
lbs0964@newspim.com