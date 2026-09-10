전북도, 소상공인 회생 보듬자금 2500억원 추가 지원

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 10일 소상공인 보듬자금 2500억원을 늘렸다.
- 14일부터 금융기관 대출에 3년간 연 1% 이차보전을 지원했다.
- 올해 특례보증은 6670억원으로 확대돼 자금난 완화가 기대됐다.
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14일부터 지원, 3년간 연 1% 이차보전으로 금융비용 부담 완화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 소비 위축 등으로 경영난을 겪는 도내 소상공인의 자금 부담을 덜기 위해 회생 보듬자금 특례보증 규모를 2500억원 추가 확대한다고 10일 밝혔다.
이번 추가 지원은 오는 14일부터 시행된다. 도는 소상공인이 협약 금융기관에서 낮은 금리로 대출받을 수 있도록 3년간 연 1%의 이차보전을 지원해 금융비용 부담을 낮출 계획이다.
도는 이날 도청에서 전북신용보증재단과 KB국민은행, NH농협은행, 전북은행, iM뱅크, 새마을금고중앙회 등 5개 금융기관이 참석한 가운데 '소상공인 회생 보듬자금 특례보증 추가지원 업무협약'을 체결한다.
이번 협약은 지난 2월 시작한 기존 보듬자금 사업에 대한 높은 수요에 대응하고 장기 경기침체, 소비 부진, 환율 상승 등으로 어려움을 겪는 소상공인에게 안정적인 유동성을 공급하기 위해 마련됐다.
재원은 금융기관이 100억원, 전북도와 시군 및 전북신용보증재단이 100억원을 각각 출연해 총 200억원 규모로 조성한다.
금융기관별 출연액은 KB국민은행 50억원, NH농협은행 17억원, 전북은행 18억원, iM뱅크 5억원, 새마을금고중앙회 10억원이다.
전북도와 시군 등은 전북신용보증재단 98억원, 남원시 1억5000만원, 임실군 5000만원을 출연한다. 전북신용보증재단은 이를 기반으로 출연금의 12.5배에 해당하는 2500억원 규모의 특례보증을 지원한다.
이에 따라 올해 소상공인 회생 보듬자금 지원 규모는 기존 4170억원에서 2500억원 늘어난 총 6670억원으로 확대된다. 추석을 앞두고 자금난을 겪는 소상공인의 경영 안정과 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
이원택 전북지사는 "어려운 경제 상황에서 소상공인들에게 가장 절실한 것은 지금 당장 사용할 수 있는 자금"이라며 "이번 추가지원이 추석을 앞두고 자금난을 겪는 소상공인들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com