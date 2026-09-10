아르코·KF, 공공외교 실무교육…생성형 AI 활용법 다룬다

AI 핵심 요약beta
- 아르코와 KF가 10일 호남권 공공외교 아카데미를 열었다.
- 나주서 국제정세·생성형 AI 활용 교육을 진행했다.
- 양 기관은 지역 공공외교 역량 강화를 약속했다.
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국제정세·영문 이메일·협약서 작성 교육
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)와 한국국제교류재단(KF)이 호남권 국제교류 담당자를 대상으로 'KF-ARKO 찾아가는 공공외교 아카데미'를 개최한다고 10일 밝혔다.
행사는 이날 오후 1시 30분 전남 나주 아르코 본관 아르코홀에서 열린다.
KF가 2022년부터 운영해온 '찾아가는 공공외교 아카데미'는 전국 지방자치단체와 유관기관 국제교류 담당자들의 공공외교 이해와 실무 역량을 높이기 위한 교육 프로그램이다. 올해는 해외인사 초청 사업 등을 통해 협력해온 아르코와 공동으로 진행한다.
이번 교육에는 나주시청과 영암군청 등 호남권 공무원을 비롯해 나주혁신도시에 위치한 문화콘텐츠·에너지·정보통신·농업지원 분야 공공기관 국제교류 담당자 등 40여명이 참석할 예정이다.
진활민 전남대 교수는 '2026년 국제정세의 이해 및 지역 공공외교'를 주제로 국제정세와 지역 공공외교 사업에 대해 강의한다.
윤상훈 쌤영어연구소 대표는 '생성형 AI 활용 영문 이메일 및 협약서 작성법' 강의를 통해 국제교류 업무에 필요한 영문 이메일과 협약서 작성 방법을 소개한다.
송기도 KF 이사장은 "호남권 여러 기관에서 국제교류를 담당하는 실무자들이 공공외교에 대한 이해와 업무 역량을 높이는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
이범헌 아르코 위원장은 "지역의 글로벌 역량 강화는 국가 전체의 경쟁력과 연결된다"며 "앞으로도 양 기관의 전문성을 바탕으로 지역사회와 연계한 협력 사업을 모색하겠다"고 밝혔다.
아르코는 현재 예술가 해외 레지던시 참가 지원, 국제협업 지원, 인바운드 국제협력 강화사업 등을 통해 국내 예술가의 해외 창작 활동과 국제 네트워크 구축을 지원하고 있다.
taeyi427@newspim.com