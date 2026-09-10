엔하이픈 미니 8집, 日 레코드협회 '플래티넘'…팀 통산 17번째

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 10일 일본서 미니 8집 플래티넘을 받았다.
- 지난달 낸 ‘더 신: 블리스’가 출하량 25만장을 넘겼다.
- 통산 17번째 인증이며 글로벌 차트도 석권했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔하이픈이 미니 8집으로 일본에서 또 하나의 기록을 추가했다.
10일 일본레코드협회에 따르면 엔하이픈이 지난달 발매한 '더 신: 블리스(THE SIN : BLISS)'가 8월 기준 누적 출하량 25만 장을 넘겨 골드 디스크 '플래티넘' 인증을 받았다.
일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만), 플래티넘(25만), 더블 플래티넘(50만), 트리플 플래티넘(75만), 밀리언(100만) 등 골드 디스크 인증을 부여한다.
이로써 엔하이픈은 통산 17번째 골드 디스크 인증을 받게 됐다. 특히 이들은 2024년 발매한 정규 2집 '로맨스: 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'를 시작으로 총 6개 음반 연속으로 '플래티넘'과 '트리플 플래티넘' 인증을 획득하며 식지 않는 현지 인기를 자랑하고 있다.
엔하이픈의 미니 8집은 주요 글로벌 차트 정상을 석권했다. 이 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위로 진입하며 글로벌 시장에서 압도적인 존재감을 드러냈다.
오리콘 '주간 합산 앨범 랭킹'(9월 2일 자), '주간 앨범 랭킹', '주간 해외 앨범 랭킹' 등 3개 부문에서 1위에 올랐고, 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'와 '핫 앨범' 가장 높은 곳에도 이름을 새겼다.
alice09@newspim.com