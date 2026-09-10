완주군, 추석 앞두고 전통시장 안전관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북 완주군이 10일 추석 앞두고 전통시장 안전점검에 나섰다.
- 소방·전기·가스·구조 안전 상태를 관계기관과 함께 살폈다.
- 군은 보완 조치와 교통시설 점검 확대에 나서기로 했다.
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소방·전기·가스·건축 분야 위험요인 확인, 지적사항 지속 관리
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 추석 명절을 앞두고 전통시장 이용객들의 안전을 확보하기 위해 관계기관과 함께 현장 안전점검에 나섰다고 10일 밝혔다.
전날 실시된 점검에는 완주군과 전북특별자치도, 완주소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 민간 건축사사무소 등 관계기관 전문가들이 참여했다.
점검반은 소화기와 옥내소화전 작동 여부, 화재경보 설비 등 소방 분야를 비롯해 누전차단기 정상 작동과 접지 상태, 가스누출 경보장치, 건축물 균열 및 구조적 안전 상태 등을 집중적으로 살폈다.
군은 현장에서 확인된 경미한 지적사항은 명절 전까지 개선하도록 조치하고 단기간 내 처리가 어려운 사항은 관리 카드를 작성해 위험요인이 해소될 때까지 지속적으로 추적 관리할 계획이다.
아울러 최근 다중이용시설 화재 사고가 잇따르는 상황을 고려해 전통시장뿐만 아니라 귀성객 이용이 집중되는 버스터미널 등 주요 교통시설까지 점검 범위를 확대해 안전사고 예방에 나설 방침이다.
lbs0964@newspim.com