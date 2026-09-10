9월 단양, 여기만 가도 충분하다…'617m 기적의 다리' 새 명소

AI 핵심 요약beta
- 충북 단양이 9월 초가을 주말여행지로 주목받았다.
- 시루섬 기적의 다리와 이끼터널이 새 명소로 떠올랐다.
- 만천하스카이워크와 구경시장이 여행 코스로 꼽혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
강바람 맞으며 산책하고 구경시장 먹거리, 초가을 주말여행지로 각광
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =뜨거웠던 여름이 물러가고 선선한 바람이 불기 시작한 9월 충북 단양이 초가을 주말여행지로 주목받고 있다.
강과 산을 따라 걷는 여유부터 탁 트인 전망과 짜릿한 액티비티, 지역 먹거리까지 한 번에 즐길 수 있기 때문이다.
올가을 가장 눈길을 끄는 곳은 지난 8월 정식 개장한 시루섬 기적의 다리다.
길이 617m의 다리는 남한강의 수려한 풍광을 가까이에서 감상할 수 있는 새로운 관광명소로 1972년 대홍수 당시 시루섬 주민들이 보여준 희생과 연대의 의미도 함께 담고 있다.
다리 위에서는 남한강과 주변 산세가 시원하게 펼쳐지고 선선한 강바람을 맞으며 초가을의 정취를 느낄 수 있다.
인근 이끼터널은 짙은 녹음과 이끼가 도로 양옆을 감싸 독특한 분위기를 연출하는 사진 명소다.
여름의 싱그러움이 남아 있는 9월 초에는 초록빛 풍경과 가을 바람을 함께 즐기기 좋다.
여유로운 산책을 마쳤다면 만천하스카이워크에서 여행의 분위기를 바꿔볼 수 있다.
만학천봉 전망대에서는 남한강과 단양 시가지, 겹겹이 이어진 산세가 한눈에 펼쳐진다.
알파인코스터와 짚와이어는 단양의 아름다운 풍경에 짜릿한 재미까지 더한다.
여행의 마무리는 단양구경시장에서 지역 먹거리를 맛보는 코스가 제격이다.
단양마늘을 활용한 마늘순대와 마늘닭강정 등 지역 특색이 담긴 먹거리가 여행의 즐거움을 더한다.
가족과 연인, 친구와 함께 떠나는 주말여행에서 걷는 즐거움과 감성적인 풍경, 짜릿한 체험, 지역 먹거리까지 모두 경험할 수 있다는 점에서 올가을 단양의 매력이 더욱 돋보인다.
군 관계자는 "새롭게 문을 연 시루섬 기적의 다리를 비롯해 이끼터널과 만천하스카이워크를 함께 둘러보면 단양의 자연과 이야기, 체험을 다채롭게 즐길 수 있다"며 "선선한 바람이 불기 시작하는 9월, 단양에서 여유와 즐거움이 가득한 초가을 여행을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com