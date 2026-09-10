서울시, 구룡~일원 잇는 '대모지하차도' 12일 임시 개통

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12일 오후 11시 대모지하차도를 임시 개통했다.
- 대모지하차도는 총연장 1174m 왕복 4차로다.
- 양재대로 지하 연결축이 완성돼 정체 완화가 기대된다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 구룡마을입구 교차로에서 개포3·4단지 교차로 구간을 지하로 연결하는 '대모지하차도'를 오는 12일 오후 11시부터 임시 개통한다고 10일 밝혔다. 양재대로의 상습 정체를 해소하기 위함이다.
대모지하차도는 총연장 1174m·왕복 4차로 규모로 조성됐다. 양재대로의 상습 정체 구간을 지하로 통과하면서 기존 구룡지하차도와 일원지하차도를 직접 연결하는 역할을 한다.
양재대로는 강남순환도시고속도로와 경부고속도로를 잇는 서울의 주요 동서 간선도로다. 교통량이 많아 주요 교차로를 중심으로 정체가 빈번하게 발생하면서 서울시는 구간별 지하차도 구축 사업을 추진해왔다.
일원지하차도는 1993년 12월 개통했다. 구룡지하차도는 2014년 9월, 염곡동서지하차도는 2019년 12월, 매헌지하차도는 2020년 11~12월 각각 문을 열었다.
이번 대모지하차도 개통으로 매헌~염곡동서~구룡~대모~일원을 잇는 양재대로 주요 지하차도 연결축이 완성된다. 서울시는 출퇴근 시간대 양재대로 일대의 교통 흐름이 개선되고 통행시간도 단축될 것으로 기대하고 있다.
임시 개통에 따라 일부 차로와 교통동선은 변경된다. 영동대로·삼성로·선릉로에서 양재대로 양재방향으로 이동하는 차량은 구룡터널사거리에서 구룡터널 방면으로 좌회전할 수 없다. 구룡지하차도 우측 상부도로로 진출해 구룡사 앞 교차로에서 유턴하거나 개포로 또는 언주로8길로 우회해야 한다.
삼성로·선릉로에서 양재대로 수서방향으로 이동할 경우 일원지하차도 진입이 제한돼 상부도로를 이용해야 한다. 영동대로에서 양재대로 양재방향으로 이동하는 차량도 대모지하차도에 진입할 수 없어 우측 상부도로 이용이 필요하다.
서울시는 도로전광판(VMS)과 현수막, 교통 앱, 내비게이션 등을 통해 변경된 교통동선과 우회 경로를 안내할 예정이다. 임시 개통 이후에는 지하차도 상부 도로 복구와 시설녹지 조성 등 남은 공사를 진행한다.
임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 "대모지하차도는 기존 구룡지하차도와 일원지하차도를 이어 양재대로의 지하 통행체계를 완성하는 핵심 구간"이라며 "임시 개통을 통해 강남권 간선도로의 정체를 해소하고 남은 공사도 차질 없이 안전하게 마무리하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com