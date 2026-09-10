고창 멜론페스타, 선운산서 12~13일 개최

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 12~13일 제3회 고창 멜론페스타를 연다.
- 선운산도립공원에서 멜론 시식·판매와 체험행사를 마련했다.
- 고창 멜론은 고당도·식감으로 국내외서 사랑받고 있다.
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[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 고창 멜론의 우수성을 알리고 소비자와 함께 즐기는 축제의 장을 마련하기 위해 오는 12~13일 선운산도립공원 잔디밭 광장에서 '제3회 고창 멜론페스타'를 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 고창군과 고창멜론연합회가 공동 주최·주관하며 고창 멜론을 직접 맛보고 구매할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다.
행사장에서는 고창 멜론 시식 및 판매를 비롯해 멜론을 주제로 한 미니게임과 이벤트, 버스킹 공연, 포토존 등이 운영된다. 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 프로그램을 통해 방문객들에게 색다른 즐거움을 제공할 예정이다.
고창 농특산품 홍보·판매 부스도 함께 마련해 멜론을 비롯해 지역에서 생산되는 다양한 농특산품을 한자리에서 만나볼 수 있도록 한다.
고창 멜론은 미네랄이 풍부한 황토와 풍부한 일조량 등 우수한 재배환경을 바탕으로 생산된다. 체계적인 재배기술과 농가의 품질관리를 통해 높은 당도와 뛰어난 식감을 갖춰 국내 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있으며 두바이, 싱가포르, 홍콩 등 해외시장에도 수출되고 있다.
심덕섭 고창군수는 "이번 멜론페스타는 고창을 대표하는 멜론의 우수성을 소비자들에게 알리고 함께 즐길 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "많은 분들이 행사장을 찾아 품질 좋은 고창 멜론을 맛보고 다양한 프로그램과 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com