李在明会见经合组织秘书长科尔曼 讨论包容性增长及AI领域合作

纽斯频通讯社巴黎9月10日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间9日在巴黎会见经济合作与发展组织（经合组织，OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼时表示，经济两极分化对国际社会矛盾加剧产生较大影响，希望经合组织进一步强调包容性增长。

韩国总统李在明（右）当地时间9日在巴黎会见经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼。【图片=KTV截图】

此次会见是韩国加入经合组织30周年之际举行的，也是李在明此次法国国事访问的最后一项日程。

李在明表示，公平地分享经济增长机会和成果才是可持续增长之路。经合组织围绕全球经济政策、社会政策等开展大量研究并提出发展方向，韩国从中受益匪浅。

李在明说，国家之间以及人与人、群体与群体之间的对立和矛盾加剧有多方面原因，但从根本上看，经济两极分化产生较大影响。希望经合组织进一步强调从根本上缓解经济两极分化的政策和政治努力，也希望经合组织进一步关注韩国，共同探讨合作路径。

科尔曼高度评价韩国的发展道路，称韩国是经合组织成员国中的成功案例之一。科尔曼表示，韩国成功实现从发展援助受援国向援助国的转变，并成长为具有较强出口竞争力的国家。韩国在加强与东南亚等其他地区联系方面积累的经验也提供了重要启发。

科尔曼还表示，改革未来贸易协定体系是贸易领域的重要课题，应朝着有利于开放市场和以规则为基础的贸易方向推进改革。增强供应链韧性，特别是保障关键矿产供应，对生产大量半导体和电子产品的韩国而言十分重要。

据韩国总统府青瓦台首席发言人姜由桢发布的书面简报，李在明和科尔曼一致认为，世界经济当前面临人口结构变化、低增长、AI等技术创新以及供应链重组等多重挑战，有必要在客观分析基础上共同寻找解决方案。双方还同意探索在AI时代确保未来增长动力的合作方案。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社