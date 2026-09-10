경북도, 국가유산 미래 연다...'2026 세계국가유산산업전' 개막

AI 핵심 요약beta
- 경북 경주서 10일부터 12일까지 세계국가유산산업전이 열렸다.
- 133개사가 참가해 보존·복원과 AI·XR 기술을 선보였다.
- 경북도는 한옥박람회·포럼으로 산업 연계를 넓혔다.
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첨단기술 접목과 한옥문화박람회 동시 개최...산업 간 교류 확대
뇌과학자 장동선 박사-바둑기사 이세돌 'AI시대 인간·국가유산 가치' 토크
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주화백컨벤션센터에서 '2026 세계국가유산산업전'이 열린다. 10일부터 12일까지 사흘간 진행된다.
경북도에 따르면 '유산에서 산업으로, 10년의 도약(Heritage×Tech×Industry)'을 주제로 열리는 이번 산업전은 10회째로 국가유산 보존·복원부터 기술, 제품, 콘텐츠까지 산업 전반을 선보인다.
행사에는 133개사가 참여해 278개 전시 공간에서 기술과 제품을 소개하고 국내외 바이어 상담으로 기업 간 교류와 판로 확대도 지원한다.
전시에서는 보존·복원 기술을 비롯해 전통 재료·공예, 안전 관리, 콘텐츠 등 제품은 물론 AI·3D·XR 등 첨단 기술을 국가유산에 접목한 사례도 만나볼 수 있다.
국가유산기능인과 국가무형유산 이수자 작품전도 마련해 전통기술의 가치를 알리고 현대적 산업 활용 가능성을 보여준다.
주요 프로그램인 '헤리티지 미래포럼'에서는 문화유산·AI 융합연구자 수원 왕(Suwen Wang)과 인지과학박사이자 메타버스·AI 전문가인 김상균 교수(경희대)가 'AI 전환 시대, 국가유산 산업의 새로운 가치 창출'을 놓고 논의한다.
참관객 프로그램 '유산의 재발견'에서는 뇌 과학자 장동선 박사와 전 바둑 기사 이세돌이 'AI 시대 인간의 가치와 국가유산의 의미'를 이야기한다.
특히 올해는 '한옥문화박람회'를 함께 열어 한옥과 전통 건축 관련 기술·자재·콘텐츠를 펼치며 국가유산 산업과 전통 건축 산업 간 교류도 넓힌다.
행사 기간에는 주요 사적지·관광지 무료입장과 할인 혜택을 주는 '헤리티지 패스'를 운영하고 보문 씨네Q에서는 AI 영화 11편을 상영하는 'AI 시네마'도 마련한다.
경북도는 이번 산업전을 계기로 국가유산의 보존 가치를 지키면서 새로운 산업과 다양한 분야를 연계해 활용 범위를 넓혀 갈 계획이다.
이철우 경북도지사는 "국가유산이 보존의 대상을 넘어 새로운 산업과 미래 성장 자산으로 발전할 수 있도록 하겠다"며 "경북의 풍부한 국가유산과 기업의 기술력을 연결해 국가유산 산업의 경쟁력을 높이고 지역 경제 활성화로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com