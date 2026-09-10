한섬 '리던', 18일부터 한남동서 '리던 마켓' 플리마켓

AI 핵심 요약beta
- 한섬이 18일부터 20일까지 리던 마켓을 열었다
- 한남동 워킹위드프렌드서 20여 셀러가 참여했다
- 리던 아카이브·티셔츠 등 40여 종을 선보였다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 운영하는 미국 프리미엄 데님 브랜드 '리던(RE/DONE)'은 오는 18일부터 20일까지 서울 한남동 복합문화공간 '워킹위드프렌드'에서 '리던 마켓' 행사를 연다고 10일 밝혔다.
리던은 '오래된 것을 새로운 것으로 만들어낸다'는 의미를 담아 2014년 미국 LA에서 션 배런과 제이미 마주르가 론칭한 프리미엄 업사이클 데님 브랜드다. 국내에는 2024년 한섬이 처음 정식 매장을 선보인 뒤 더현대 서울, 압구정 본점, 무역센터점 등에서 5개 매장을 운영 중이다.
이번 플리마켓에는 패션·F&B·도서·라이프스타일 등 한섬과 리던이 큐레이션한 20여 셀러가 참여한다. 아티장베이커스, 트래버틴, 셰폴, 플레인팟 등이 대표적이다.
리던도 참여해 시즌별 1벌씩만 판매하는 빈티지 아카이브 제품 20종, 데빌·스누피 캐릭터가 들어간 국내 단독 판매 익스클루시브 티셔츠 라인, '하이라이즈 와이드 레그', '70s 부츠컷' 등 스테디셀러 상품까지 총 40여 종을 선보일 예정이다.
한섬 김재선 마케팅2팀장은 "리던은 빈티지 리바이스 데님을 재해석하며 시작된 브랜드로, 미국 LA 플래그십 스토어에서도 로컬 빈티지 셀러들과 함께 리던 플리마켓을 개최하는 등 플리마켓을 브랜드의 문화적 경험으로 확장해 선보이고 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com