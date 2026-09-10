디에스엠 "9.81파크, 8월 월간 판매액 역대 최고"

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠 9.81파크 제주가 지난 8월 23억9000만원 판매액을 기록했다.
- 외국인 이용객이 전년 동월 대비 72.3% 늘며 성장을 이끌었다.
- 재방문 고객도 10만명을 넘었고 연매출 600억원 달성을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차세대 레저 플랫폼 기업 디에스엠이 운영하는 9.81파크 제주가 지난 8월 약 23억9000만원의 판매액을 기록했다고 10일 밝혔다. 2020년 개장 이후 월간 기준 최고치를 경신한 수치로, 전년 동월 대비 8.0% 증가했다. 판매액은 파크 내 티켓과 리테일·F&B를 합산한 현장 판매액 기준이다.
회사는 성장을 주도한 것은 외국인 고객이라고 설명했다. 8월 9.81파크 제주를 찾은 외국인 이용객은 전년 동월 대비 72.3% 증가했다. 같은 기간 제주를 찾은 외국인 관광객 증가율 13.9%와 비교하면 약 5.2배에 달한다. 국가별로는 대만의 증가 폭이 90.2%로 가장 컸으며, 홍콩·싱가포르·중국 등에서도 높은 증가세를 보였다.
회사에 따르면 한류 콘텐츠 소비가 활발한 국가를 중심으로 레이싱 체험 영상과 방문 인증 콘텐츠가 공유되면서 외국인 고객 유입이 두드러졌다. 특정 국가에 편중되지 않고 중화권과 동남아시아 전반에서 고객층이 확대되고 있다.
재방문 고객도 늘고 있다. 2020년 개장 이후 누적 재방문 고객은 지난달 10만 명을 넘어섰다. 이용자들이 주행 기록을 바탕으로 순위를 겨루며 반복적으로 도전할 수 있는 게임형 콘텐츠가 재방문을 이끌고 있다. 마스터 라이선스 취득 고객은 기록에 따라 연말 챔피언십 파이널에 도전할 수 있는 스포츠형 경쟁 구도가 마련돼 있어 기록 경신을 위한 추가 방문이 이어지고 있다.
디에스엠은 지난달 상반기 매출 289억6,000만원을 공시하면서 연간 매출 목표를 600억원 이상으로 상향한 바 있다. 제주 관광시장 특성상 하반기 매출이 상반기 대비 높은 구조인 데다 10월 수학여행 및 기업 단체 수요가 본격화되는 만큼 추가 성장이 예상된다.
디에스엠 관계자는 "체험형 콘텐츠와 데이터 기반 운영 모델이 국내뿐만 아니라 해외 고객에게도 경쟁력을 인정받고 있다"며 "내년 봄 개장하는 9.81파크 인천공항은 인천국제공항의 대규모 유동인구와 수도권 배후 수요를 기반으로 제주보다 약 2배 규모의 실내형 파크로 조성되는 만큼, 제주에서 검증한 차세대 레저 플랫폼 모델을 더 큰 시장에서 본격적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com