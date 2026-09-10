아이센스, CGM '케어센스 에어' 출시 3주년 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 아이센스가 10일 케어센스 에어 출시 3주년을 밝혔다.
- 국산 첫 CGM인 케어센스 에어는 29개국에 공급됐다.
- 아이센스는 에어2로 미국 등 글로벌 시장 공략을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 바이오센서 전문기업 아이센스가 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어' 출시 3주년을 맞았다고 10일 밝혔다.
케어센스 에어는 국내 기업이 최초로 개발한 CGM 제품으로 지난 2023년 9월 출시했다. 지난 3년간 29개국에 공급됐으며, 10개국에서 보험 등록을 완료했다.
아이센스에 따르면 올해 1분기 CGM 연결 매출은 전년 동기 대비 172% 증가했다. 2분기에도 분기 기준 최대 매출을 경신했으며, 상반기 누적 CGM 연결 매출은 178억원을 기록했다. 이 중 해외 매출은 101억원으로 국내 매출을 넘어섰다.
회사는 국내 의료진과 사용자 피드백을 바탕으로 허가 변경과 기능 개선을 지속해왔다. 연구개발부터 생산까지 전 과정을 국내에서 직접 수행하는 체계를 기반으로 시장 요구를 제품 개선에 신속하게 반영하고 있다.
아이센스는 차세대 제품 '케어센스 에어2'를 앞세워 글로벌 CGM 시장 공략을 본격화할 계획이다. 현재 세계 최대 CGM 시장인 미국 진출을 위한 FDA 임상을 진행 중이며, 연내 미국 연구임상과 기존 케어센스 에어의 중국 확증임상을 마무리한다는 목표다.
남학현 대표이사는 "지난 3년은 국산 CGM이 국내 시장에 안착하고 해외 시장으로 진출하기 위한 기반을 마련한 시간이었다"며 "앞으로 3년은 케어센스 에어2를 통해 미국을 포함한 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 만들어내는 것이 목표"라고 말했다.
nylee54@newspim.com