박광수 BIFF 이사장, '뤼미에르 서밋' 참석…글로벌 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 박광수 BIFF 이사장이 7일 프랑스서 협력 논의했다
- 세계 주요 영화제·기술 관계자들과 연대 방안을 모색했다
- BIFF는 시리즈·이머시브 분야 협력 확대를 추진한다
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시리즈·이머시브 등 협력 분야 확대 검토
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 부산국제영화제 박광수 이사장이 프랑스에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋(Lumière Summit)'에 참석해 세계 주요 영화제 및 콘텐츠·기술 관계자들과 협력 방안을 논의했다.
10일 부산국제영화제에 따르면 박 이사장은 지난 7일 프랑스 생폴드방스에서 열린 뤼미에르 서밋에 참석했다.
뤼미에르 서밋은 영화와 영상 콘텐츠의 미래를 논의하기 위해 올해 처음 마련된 국제회의다. 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 공동으로 이끌었으며 5대륙 30여개국에서 초청된 150여명이 참석했다. 영화와 시리즈, 게임 등을 중심으로 창작·유통·관객·기술·문화적 가치에 대한 협력 방향을 논의했다.
박 이사장은 칸영화제와 베를린국제영화제, 토론토국제영화제, 산세바스티안국제영화제, 시리즈 마니아, 홍해국제영화제, 더반 필름마트, 안시국제애니메이션영화제 등 관계자들과 만나 미디어 환경 변화에 따른 영화제의 역할과 협력 가능성에 대해 의견을 나눴다.
특히 유럽 TV 시리즈 페스티벌 '시리즈 마니아'와 시리즈 콘텐츠 분야 공동 프로그램 가능성을 논의했다. 부산국제영화제는 내년 시리즈 마니아 페스티벌에 초청받아 향후 협력 방안을 이어갈 예정이다.
각국 영화제가 직면한 정치·경제적 압력과 영화제의 독립성도 논의됐다. 참석자들은 개별 영화제 차원의 대응을 넘어 국제 영화제 간 교류와 연대를 강화할 필요성에 대해 의견을 나눴다.
관객층 확대와 새로운 세대와의 접점을 넓히는 방안도 다뤄졌다. 변화하는 관람 방식에 맞춰 기존 영화 관객뿐 아니라 다양한 세대와 커뮤니티가 영화제에 참여할 수 있는 방식에 대한 논의가 이어졌다.
박 이사장은 이머시브(immersive) 콘텐츠와 새로운 관람 방식에도 관심을 보였다. 구글 관계자와 만나 이머시브 기술을 활용한 관람 경험의 확장 가능성을 논의했으며 부산국제영화제는 향후 관련 분야의 전문 인력 확보와 역량 강화 방안을 검토할 계획이다.
박 이사장은 "부산국제영화제는 지난 30년간 새로운 영화와 창작자를 발견하고 세계와 연결해 왔다"며 "기술 투자와 인재 양성, 시리즈와 이머시브 등 다양한 분야로 시야를 넓혀 이번 서밋에서 나눈 경험과 아이디어를 여러 나라와 공유해 나가겠다"고 말했다.
이어 "작품과 사람, 아이디어가 국경을 넘어 연결되는 국제적 플랫폼으로 성장할 수 있도록 세계 주요 영화제 및 기관과 협력을 확대하겠다"고 덧붙였다.
제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 영화의전당 일대에서 열린다.
taeyi427@newspim.com