한불수교 140주년 맞아...서울시교육청, 국제공동수업 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 11일 한불수교 140주년 기념 워크숍을 연다
- 서울 교원과 주한프랑스대사관 등 50명이 공동수업 사례를 나눈다
- 교육청은 프랑스와 협력 확대와 국제공동수업 확산을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서울연지초·대성중·덕성여중·서초고 사례 공유
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 한불수교 140주년을 기념해 오는 11일 서울시교육청에서 '2026년 국제공동수업 국가별 워크숍(프랑스)'을 개최한다고 10일 밝혔다.
이번 워크숍에는 프랑스 학교와 국제공동수업을 운영 중인 서울지역 교원과 주한프랑스대사관 관계자 등 약 50명이 참석한다. 참석자들은 한국과 프랑스 학교 간 국제공동수업 운영 우수사례를 공유하고 지속적인 교육교류를 위한 협력 네트워크 구축 방안을 논의할 예정이다.
서울시교육청은 2015년 파리시교육청과 교육협력 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 학생들의 문화·교육 이해를 높이기 위한 교육교류를 이어오고 있다.
프랑스와 국제공동수업을 진행한 서울지역 참여 학교는 2023년 13개교에서 2024년 20개교, 2025년 23개교로 증가했다. 지난해 서울시교육청 국제공동수업에는 33개국 358개 학교가 참여했으며 프랑스 학교는 참여 규모가 세 번째로 많았다.
이번 워크숍에서는 실제 프랑스 학교와 공동수업을 운영한 서울연지초등학교, 대성중학교, 덕성여자중학교, 서초고등학교 등 4개교 교원들이 학교급과 교류 방식에 따른 운영 사례를 발표한다. 교원들은 수업 운영 과정에서 축적한 현장 노하우와 교육교류 경험을 공유할 예정이다.
주한프랑스대사관의 마르그리뜨 비켈 담당관도 참석해 한불수교 140주년의 의미를 나누고 서울시교육청과 프랑스 교육기관 간 협력 확대 방안을 함께 모색한다.
정근식 서울시교육감은 "한불수교 140주년을 맞아 서울과 프랑스의 학생들이 교실을 넘어 서로의 문화와 생각을 나누며 함께 성장하고 있다는 점에서 이번 워크숍의 의미가 크다"며 "국제공동수업을 통해 서울 학생들이 세계 또래들과 소통하고 협력하며 세계시민으로 성장할 수 있도록 지원하고 프랑스를 비롯한 해외 교육기관과의 협력 기반도 더욱 넓혀가겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com