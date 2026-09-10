제조업도 임금 유지하는 주 4.5일제 시행…'계획 생산 시스템' 도입

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 10일 에스엔제이 주36시간제 준비를 점검했다.
- 에스엔제이는 임금 100% 보전하며 주36시간제를 도입한다.
- 계획생산 표준화와 소통 단일화로 생산성 유지에 나섰다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 제조업 현장에서도 임금 수준을 유지한 채 근로시간을 줄이는 우수사례가 나왔다. 서울 구로구에 위치한 의료용 기기 제조기업 에스엔제이는 계획 생산 시스템을 도입해 주 36시간제를 운영할 예정이다.
노사발전재단은 10일 에스엔제이를 찾아 실노동시간 단축을 위한 현장 준비 상황을 살피고 노사 의견을 들었다고 밝혔다.
현장에서는 주 36시간제 도입을 위한 준비 상황과 향후 운영 방향, 제조 현장에서 노동시간 단축과 생산성을 양립하기 위해 필요한 업무 프로세스 개선 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.
이번 일정은 노사발전재단 실노동시간 단축 지원단의 6차 현장 방문이다. 일터혁신 상생컨설팅을 통해 생산성을 유지하면서 임금 감소 없이 주 4.5일제(주 36시간제) 도입을 준비하고 있는 제조업 현장의 사례를 살펴보기 위해 마련됐다.
에스엔제이는 기존에도 월요일마다 1시간 늦게, 금요일에는 1시간 일찍 퇴근하는 주 38시간 근무제를 운영했다.
올해는 일터혁신 상생컨설팅을 받아 주 36시간제를 도입한다는 계획이다. 주 5일 근무를 유지하지만 월·수요일 7시간, 화·목요일 8시간, 금요일 6시간을 근무하는 고정형 주 36시간제를 운영한다. 제도 정착 이후에는 주 4시간의 단축 범위 내에서 근무 요일과 시간을 근로자가 자율적으로 선택할 수 있는 방식으로 단계적으로 확대한다.
제조기업인데도 생산성을 줄이지 않고 실근로시간 단축을 추진할 수 있던 비결은 영업부서와 제조부서 간 계획 생산 시스템이라는 설명이다. 생산·출하 요청과 재작업 일정 등 출고 전 프로세스를 표준화해 부서 간 협업을 체계화하고, 업무 소통 플랫폼을 활용해 소통 채널을 단일화한다. 퇴근 이후에는 모바일 알림을 끄는 등 업무 방식 개선도 병행한다.
노동시간 단축에 따른 임금 감소도 없다. 법정 소정근로시간인 주 40시간을 유지하면서 단축되는 4시간을 유급 면제 방식으로 운영해 임금을 100% 보전할 계획이다. 노사협의회를 통해 단계적 노동시간 단축 공감대를 형성한 에스엔제이는 시범 운영을 거쳐 주36시간제를 점진적으로 정착시킬 예정이다. 안정적인 제도 운영을 위한 별도의 주 4.5일제 운영 가이드도 마련한다.
박종필 노사발전재단 사무총장은 "실노동시간 단축은 기업의 업무방식과 생산과정을 함께 혁신하는 것이 중요하다. 그래야 노동시간이 줄어도 생산성은 올라가는 마법 같은 일이 현실화되기 때문이다"며 "에스엔제이의 사례처럼 노사가 함께 해법을 찾는 다양한 모델이 현장에 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com