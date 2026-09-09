전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.09 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 복지

속보

더보기

"자살예방기금 만들고 기초지자체에 계획 수립 의무화해야"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국생명운동연대가 9일 자살예방기금 설치를 촉구했다.
  • 연대는 229개 기초지자체에 예방계획 의무화를 요구했다.
  • 군·학교·응급실 정보공유 보완도 정부에 주문했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.


33개 시민단체, 세계자살예방의 날 성명
"예산 늘었지만 안정적인 재원·법적 실행력 부족"
군·응급실 정보 연계와 학교 예방교육 강화 촉구

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 한국종교인연대 등 33개 시민단체가 참여한 한국생명운동연대가 자살예방 정책의 안정적인 재원을 마련하기 위해 별도의 국가기금을 설치하고, 전국 기초지방자치단체에 자살예방계획 수립을 의무화해야 한다고 촉구했다.

한국생명운동연대는 9월 10일 세계자살예방의 날을 앞두고 9일 발표한 성명에서 "정부 대책이 선언에 그치지 않으려면 정책 이행을 뒷받침할 법률과 예산부터 갖춰야 한다"며 이같이 밝혔다. 한국생명운동연대는 조성철 상임공동대표와 무원스님이 이끌고 있다.

통계청에 따르면 2024년 자살 사망자는 1만4872명으로 전년보다 6.6% 늘었다. 하루 평균 40.6명꼴이다. 인구 10만 명당 자살 사망자 수를 뜻하는 자살률은 29.1명으로 2011년 이후 가장 높았다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서도 높은 수준이다.

정부는 지난해 '2025 국가자살예방전략'을 발표하고 자살률을 2029년 19.4명, 2034년 17.0명 이하로 낮추겠다는 목표를 제시했다. 2026년도 자살예방 관련 예산도 562억원에서 708억원으로 늘렸다.

연대는 목표 설정과 예산 증액을 긍정적으로 평가하면서도 현재 예산의 절대 규모로는 구조적인 변화를 끌어내기 어렵다고 지적했다. 단년도 예산 심의에 따라 사업 규모가 달라지는 구조를 벗어나 국가 출연금과 주세, 복권수익금 등을 재원으로 하는 '국가자살예방기금'을 설치해야 한다는 주장이다.

지역별 대응 역량의 차이도 문제로 꼽았다. 연대가 인용한 전국 229개 기초지자체 실태조사에 따르면 자살예방 활동 수준은 지역에 따라 최대 2.6배 차이가 났다. 별도 자살예방센터를 운영하는 지자체는 전체의 17.5%, 지역사회보장협의체에 자살예방분과를 둔 곳은 12.7%에 그쳤다.

[안실련 제공]

현행 자살예방법상 자살예방시행계획 수립 의무가 17개 시·도에만 부여된 점도 한계로 지목됐다. 연대는 시·군·구에도 시행계획 수립 의무를 부과하고, 계획 이행 실적을 지방교부금과 연계되는 정부 평가에 반영해야 한다고 주장했다.

군과 학교 등 생애주기별 사각지대도 해소해야 한다고 강조했다. 연대는 군의 자살예방 담당 인력이 부족한 데다 정신건강 문제로 조기 전역한 장병이 지역 의료·복지 체계와 제대로 연결되지 않고 있다고 지적했다. 자살예방법상 위기정보 공유 대상기관에 군과 병무청을 포함하고, 입영 전 자살시도 이력이나 복무 중 확인된 위험 징후가 단절되지 않도록 해야 한다는 설명이다.

학교에서는 초·중·고교 건강검진에 정신건강검진을 도입하고 자살예방교육을 위한 별도 예산과 관리·감독 체계를 마련할 것을 요구했다. 현재 시행되는 정서·행동특성검사만으로는 위험 학생을 충분히 찾아내기 어렵고, 강사 배정에 치우친 교육도 실효성이 낮다는 게 연대 측 판단이다.

자살 시도자가 응급실을 찾았을 때 관련 정보가 지역 자살예방기관에 신속히 연결되도록 법적 기반도 보완해야 한다고 했다. 현행 체계에서는 경찰·소방의 정보 제공이나 응급실의 별도 요청이 있어야 개입할 수 있어 위험도가 높은 사람이 관리망 밖으로 빠져나갈 가능성이 있다는 것이다.

연대는 정부와 국회에 △국가자살예방기금 설치 △229개 기초지자체의 예방계획 수립 의무화 △군·병무청·응급실 정보공유 체계 개선 △학교 예방교육 예산 확충 △범정부 자살대책추진본부의 점검·평가 제도 법제화 등 다섯 가지 과제를 요구했다.

한국생명운동연대는 "반복되는 대책 발표보다 중요한 것은 이행이고, 이를 위해서는 안정적인 예산과 법적 책임 체계가 필요하다"며 "요구 사항이 제도화될 때까지 정부와 국회, 지방자치단체의 이행 상황을 지속적으로 점검하겠다"고 밝혔다.

windy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
車보험 '8주룰' 10일부터 시행 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 자동차보험 경상환자의 장기치료 필요성을 별도로 심사하는 이른바 '8주룰' 시행이 하루 앞으로 다가왔다. 앞으로 자동차 사고로 타박상이나 염좌 등 가벼운 부상을 입은 환자가 8주를 넘겨 치료받으려면 양·한방 전문 의료인의 검토를 거쳐야 한다. 시행을 앞두고 운전자들 사이에서는 언제 발생한 사고부터 새 기준이 적용되는지, 8주가 지나면 치료가 중단되는 것인지 등을 두고 혼선이 예상된다. 8일 보험업계에 따르면 개정 자동차손해배상 보장법 시행령은 오는 10일부터 시행된다. 제도 적용 여부를 가르는 기준은 치료를 시작한 날짜나 8주가 도래하는 시점이 아닌 '사고 발생일'이다. 실제 첫 심사 대상은 9월 10일 사고 환자가 8주를 넘기는 11월 초부터 나올 전망이다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = [AI일러스트] 2026.09.08 yunyun@newspim.com 이에 따라 9일까지 발생한 사고로 치료 중인 환자는 치료기간이 8주를 넘어가더라도 기존 보상 절차를 따른다. 반면 새 제도 적용 대상인 상해등급 12~14급 경상환자가 8주를 넘겨 치료를 계속하려면 자동차손해배상진흥원(자배원)의 치료 필요성 검토를 받아야 한다. 당분간 사고일에 따라 서로 다른 보상 절차가 적용되는 과도기도 불가피하다. 9일 발생한 사고는 이후 치료기간이 8주를 넘겨도 새 심사 대상이 아니지만, 10일 사고부터는 새 기준을 적용받기 때문이다. 사고 후 8주가 지났다고 해서 치료비 지급이 자동으로 중단되는 것은 아니다. 환자가 진단서 등 필요한 자료를 제출하면 보험회사나 자동차공제조합이 자배원에 검토를 요청한다. 자배원은 전문 의료인의 판단을 거쳐 결과를 환자와 보험사 등에 통보하고, 치료 필요성이 인정되면 자동차보험으로 치료를 계속 받을 수 있다. 검토 결과에 이의가 있을 경우 공제분쟁조정분과위원회를 통해 한 차례 더 전문 의료인의 심의를 받을 수 있다. 환자가 직접 신청하거나 보험회사 등을 통해 신청하는 방식 모두 가능하다. 고속도로 모습 [사진=뉴스핌DB] 심사 대상도 모든 경상환자는 아니다. 상해등급 12~14급 가운데 척추 염좌, 팔다리 관절의 근육·힘줄 단순 염좌, 흉부 타박상, 손발가락 관절 염좌, 팔다리의 단순 타박상 등이 대상이다. 임산부와 만 7세 이하 영유아는 별도 검토 없이 치료를 계속 받을 수 있다. 환자의 비용 부담을 줄이기 위한 장치도 마련됐다. 진단서 등 검토 서류 발급 비용과 심사가 끝날 때까지의 치료비는 보험회사와 공제조합이 부담한다. 검토가 지연되더라도 해당 기간의 치료비를 환자에게 부담시키지 않는다. 자배원은 의과·한의과 전문의 약 200명을 심사위원으로 위촉해 장기치료 필요성을 판단할 계획이다. 종합병원 근무 경력 등 일정 요건을 갖춘 의료진을 중심으로 심사 인력을 구성한다. 당국은 환자가 제도를 알지 못해 필요한 절차를 놓치는 것을 막기 위해 안내 체계도 강화했다. 금융감독원은 보험 가입·갱신 단계에서 새 보상 절차를 알리고, 사고 접수 직후에 이어 치료 3~4주차와 6~7주차에도 관련 내용을 다시 안내하도록 보험사 절차를 정비했다. 정부가 8주 초과 장기치료에 별도 검토 절차를 도입한 것은 경상환자 수는 줄어든 반면 치료비는 빠르게 늘고 있다는 판단에서다. 국토부에 따르면 자동차보험 경상환자는 2019년 155만4000명에서 2024년 148만8000명으로 감소했지만 같은 기간 치료비는 1조원에서 1조4100억원으로 늘었다. 연평균 증가율은 7.0%다. 제도 효과가 실제 보험금 지급이나 손해율에 반영되기까지는 시간이 필요할 것으로 보인다. 첫 심사가 11월부터 시작되는 데다 기존 사고 환자는 이전 보상 체계를 적용받아 올해 안에는 제도 효과가 제한적으로 나타날 가능성이 크다. 보험업계 관계자는 "시행 초기에는 기존 사고 환자와 새 제도 적용 환자를 사고일 기준으로 구분해 관리해야 하는 만큼 사실상 두 개의 보상 체계가 동시에 운영된다"며 "첫 심사가 시작되는 11월 이후부터 실제 심사 건수와 치료기간 변화 등을 지켜봐야 제도 효과를 판단할 수 있을 것"이라고 말했다.   yunyun@newspim.com 2026-09-09 06:00
사진
메타, 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 메타플랫폼스가 8일(현지시간) 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 공개했다. 질문에 답하는 데 그치지 않고 사용자를 대신해 실제로 일을 처리하는 서비스다. 뮤즈는 이메일 발송이나 여행 예약 같은 개별 작업은 물론 장기 목표를 계획으로 바꾸는 작업까지 맡는다. 사용자가 목표를 알려주면 맞춤형 계획을 세우고 시간과 자원을 조율한 뒤 스스로 진행한다. 브라우저를 열어 양식을 채우고 사용자를 대신해 협상도 한다. 메타는 자사 최신 모델 '뮤즈 스파크'가 이 서비스를 구동한다고 밝혔다. 실제 업무를 수행하는 에이전트 작업을 위해 만든 모델이라는 설명이다. 시간이 걸리는 작업은 앱을 닫은 뒤에도 이어진다. 상황이 바뀌거나 승인이 필요할 때 다시 사용자를 찾는다. 이메일을 보내거나 결제를 하기 전이 그런 경우다. 메타는 사용 사례로 차를 더 비싸게 파는 일과 요금을 낮추는 일, 일정 변화에 맞춰 운동 계획을 조정하는 일 등을 들었다. 결제는 스트라이프가 만든 링크(Link)로 할 수 있다. 뮤즈는 링크의 구매 보호를 적용받는 첫 AI 에이전트다. 파손이나 분실, 가격 하락, 무료 반품 등이 대상이다. 링크의 에이전트용 지갑은 일회용 카드를 만들어내 실제 카드 정보가 노출되지 않도록 한다. 쇼피파이의 간편결제 숍페이도 결제 수단으로 추가된다. 비밀번호 관리 서비스 1패스워드와도 연동해 이용자가 이미 쓰고 있는 로그인 정보를 뮤즈가 활용할 수 있게 할 계획이다. 뮤즈 구동 화면.[사진=메타플랫폼스]  2026.09.09 mj72284@newspim.com 메타는 뮤즈의 보안 구조를 강조했다. 뮤즈는 '뮤즈 시큐어 VM'이라는 전용 가상머신에서 돌아간다. 클라우드에 있는 독립된 컴퓨터로, 다른 사용자의 에이전트가 접근할 수 없도록 분리돼 있다. 사용자가 연결한 서비스의 데이터와 인증 정보도 이곳에 저장된다. 같은 장치 안에는 '센티널'이라는 별도 감시 에이전트가 시스템 수준에서 분리돼 작동한다. 센티널이 승인하지 않으면 뮤즈가 하는 어떤 작업도 인터넷에 닿지 않는다. 필요할 때는 사용자에게 허락을 구한다. 뮤즈는 사용자의 비밀번호와 결제 수단을 볼 수 없다. 사용자가 제공한 인증 정보는 보안 저장소에 들어가며, 뮤즈는 내용을 보지 않고 사용만 한다. 사용자가 브라우저에 직접 입력한 비밀번호도 마찬가지다. 이메일 발송이나 구매처럼 민감한 작업 전에는 반드시 사용자에게 확인을 받는다. 수행한 작업과 계획 중인 작업의 전체 기록도 보여준다. 연결할 앱과 권한 범위는 사용자가 정한다. 이메일이라면 읽기만 허용할지 대신 보내는 것까지 허용할지 고를 수 있다. 권한 변경이나 연결 해제도 언제든 가능하다. 메타는 사용자가 자사 AI 모델 학습에 대화 내용을 쓰지 않도록 거부할 수 있으며, 뮤즈의 대화나 가상머신 안의 데이터를 광고 시스템과 공유하지 않는다고 밝혔다. 기억한 내용도 사용자가 잊으라고 지시할 수 있다. 메타는 올해 안에 '뮤즈 컨피덴셜 VM'을 내놓을 계획이다. 가상머신 전체를 사용자만 가진 열쇠로 암호화해 메타조차 접근할 수 없도록 하는 방식이다. 뮤즈는 미국에서 iOS와 안드로이드, 웹사이트(muse.ai)를 통해 순차 공개된다. AI 스마트 글래스에도 곧 적용된다. 대부분의 기능은 무료이며 더 많은 작업을 원하는 사용자를 위한 구독제도 마련됐다.   mj72284@newspim.com 2026-09-09 04:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동