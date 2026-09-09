포스코 첫 파업 현실화…광양·포항 일부 라인 48시간 멈춘다

AI 핵심 요약beta
- 포스코노조가 9일 임단협 결렬로 48시간 부분파업에 돌입했다
- 1968년 창사 이후 58년간 이어진 무파업 기록이 깨졌다
- 노사는 임금 인상률 등에서 이견을 좁히지 못했다
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사측 "대체 인력 투입·핵심 공정 정상 가동…생산 차질 크지 않아"
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코노동조합이 임금·단체협약 교섭 결렬에 따라 9일 오전 7시부터 48시간 부분파업에 돌입하면서 1968년 창사 이후 58년간 이어진 포스코의 무파업 기록이 깨졌다.
한국노총 금속노련 포스코노조는 오는 11일 오전 7시까지 포항제철소 2전기강판공장 3ZRM 라인과 광양제철소 산세공장 전 라인을 대상으로 1차 부분파업을 진행한다.
노조는 포항 40여명과 광양 80여명 등 120여명이 파업에 참여했다고 밝혔으나 회사 측은 실제 참여 인원이 이보다 적고 전체 조합원 약 1만100명 가운데 1% 수준이라고 설명했다.
포스코 관계자는 "대체 인력을 투입하는 비상 운영체제를 가동하고 쇳물 생산 등 핵심 공정을 협정근로에 따라 정상 유지해 실질적인 생산 차질은 크지 않다"고 말했다.
노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600% 지급, 우리사주 50주 배정, 명절상여금 200% 지급 등을 요구했다. 반면 사측은 기본급 2.0% 인상과 목표달성 격려금 350만원 지급, 지역사랑상품권 50만원 지급 등을 제시해 입장차를 보이고 있다.
노조는 교섭에 진전이 없으면 오는 16일부터 120시간 규모의 2차 부분파업에 나서겠다고 예고했다.
지역사회도 우려의 목소리를 냈다. 광양시민단체협의회는 지난 7일 노조에는 파업 자제와 지역사회 미래를, 사측에는 책임 있는 보상안 마련과 차질 없는 광양 투자 이행을 각각 요구하며 노사의 대화와 상생을 촉구했다.
우광일 광양상공회의소 회장은 9일 입장문을 통해 "포스코 경쟁력 약화는 광양경제와 직결된다"며 노조의 파업 중단과 현업 복귀를 촉구했다.
chadol999@newspim.com