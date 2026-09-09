의정부시의회, 청년 소통위한 청년시설 방문

AI 핵심 요약beta
- 의정부시의회 조세일 의장과 이규헌 의원이 8일 청년시설 3곳을 찾았다.
- 이들은 운영 현황을 점검하고 청년들의 어려움과 수요를 들었다.
- 19일 청년의 날 축제 준비 상황을 점검하며 의견을 나눴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시의회는 조세일 의장과 이규헌 의원이 지난 8일 지역 내 주요 청년시설을 잇달아 찾아 청년들과의 현장 소통에 나섰다고 9일 밝혔다.
조 의장과 이 의원은 이날 경기북부청년지원센터, 의정부시청년센터 청년공감터, 의정부시 청년다락방 등 청년들이 주로 이용하는 시설 3곳을 차례로 방문해 운영 현황을 점검하고 현장에서 체감하는 어려움과 정책 수요를 청취했다고 전했다.
의회는 이번 현장 방문은 청년들이 직접 이용하는 공간의 실태를 살피고 청년들의 목소리를 정책에 반영해 실효성을 높이기 위해 마련됐다고 설명했다.
이날 의원들은 각 시설을 둘러본 뒤 청년협의체 위원들과 간담회를 갖고 오는 19일 개최 예정인 '청년의 날 축제'의 세부 추진 상황을 중점적으로 논의했다. 이 자리에서 청년들이 주도적으로 준비 중인 축제의 진행 현황을 공유받고 행사 안전과 원활한 운영을 위한 의견도 나눴다.
조세일 의장은 "오는 19일 열리는 청년의 날 축제가 의정부 청년들이 마음껏 잠재력을 발산하는 소통의 장이 되기를 기대한다"며 "의정부시의회는 '함께 만드는 의정부, 행동하는 의회'라는 슬로건에 맞춰 앞으로도 현장 중심의 의정활동을 이어가며 청년들의 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com