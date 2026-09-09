을지대의료원, 창립70주년 의학심포지엄·국제간호학술대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 을지대의료원이 10월 30일 창립 70주년 심포지엄을 연다.
- 주제는 AI와 함께하는 미래의료로 전문가들이 논의한다.
- 11월 12~13일 국제간호학술대회도 함께 개최한다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 을지대학교의료원은 오는 10월 30일 서울 더그랜드롯데호텔 사파이어볼룸에서 '을지대학교의료원 창립 70주년 기념 의학심포지엄'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 심포지엄은 'AI와 함께하는 미래의료'를 주제로 인공지능(AI)과 데이터, 디지털 기술이 의료 현장에 가져오는 변화와 이를 활용한 미래 의료의 방향을 논의할 예정이다.
이번 심포지엄에는 서준범 서울아산병원 교수, 김대식 KAIST 교수, 박현영 노원을지대학교병원 교수, 박창민 서울대학교병원 교수, 박정환 보건복지부 의료인공지능데이터정책과장, 나군호 네이버 헬스케어연구소장, 차원철 삼성서울병원 교수, 김지웅 스탠퍼드대학교 박사, 김현창 연세대학교 교수, 정요셉 의정부을지대학교병원 교수 등 국내외 전문가들이 대거 참여해 미래 의료의 주요 과제와 발전 방향을 심도 있게 논의할 계획이다.
심포지엄 참가를 위한 사전등록은 을지대의료원 공식 홈페이지를 통해 진행 중이다.이어 을지대학교 간호대학은 오는 11월 12일부터 13일까지 같은 장소인 더그랜드롯데호텔 크리스탈볼룸에서 '제5회 을지 국제간호학술대회(EINC 2026)'를 개최한다고 밝혔다.
이번 학술대회의 주제는 'Nursing Beyond Boundaries : Empowering Advanced Practice in Sustainable Healthcare'로 지속가능한 의료체계 속에서 경계를 확장하는 간호 실무와 새로운 간호교육 방향을 모색하는 데 초점이 맞춰져 있다고 설명했다.
이번 국제간호학술대회에는 Linda H. Yoder 미국 텍사스대학교 교수, 최수정 한국전문간호사협회 회장, Miho Suzuki 일본 게이오대학교 교수, Heng-Hsin Tung 타이완 전문간호사협회 회장, 정은희 서울대학교병원 간호본부장, 이현경 연세대학교 간호전문대학원장, 장석용 연세대학교 보건대학원 교수, 강민수 한국인공지능학회 회장 등 국내외 전문가들이 참여한다고 밝혔다.
국제간호학술대회 사전등록은 이달 30일까지 가능하며 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 1일 또는 2일 선택 등록이 가능하며 10명 이상 단체등록 시에는 홈페이지에서 단체등록 신청서를 작성해 사무국 이메일로 제출하면 된다.
을지대의료원은 이번 두 학술행사를 통해 지난 70년간 축적해온 의료·교육 역량을 바탕으로 미래 의료와 간호 환경 변화에 선제적으로 대응하고 국내외 전문가들과 지식과 경험을 공유하는 교류의 장을 마련한다는 계획이다.
을지대의료원 관계자는 "창립 70주년을 맞아 의료와 간호 분야의 미래를 함께 고민하고 새로운 가능성을 모색하는 학술의 장을 준비했다"며 "국내외 전문가들과 지식과 경험을 공유하고 미래의료 발전 방향을 논의하는 자리에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com