삼척시의회, '태백 초대형 산란계농장 건립 철회' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 삼척시의회는 9일 태백 산란계농장 철회 성명을 채택했다.
- 백두대간 인접지와 식수원 오염 우려를 강하게 제기했다.
- 충분한 협의 없이 추진한 태백시에 철회를 촉구했다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시의회는 9일 제273회 삼척시의회(제1차 정례회) 제2차 본회의를 열고 '태백 상사미동 초대형 산란계농장 건립 추진 철회 촉구' 성명서를 원안채택했다.
이 성명서에서 삼척시의회는 태백시 상사미동 산 65-2번지 일원에 추진 중인 320만 마리 규모의 스마트축산단지 조성에 대해 강력히 반대한다고 밝혔다.
사업예정지는 백두대간 능선과 인접해 있으며 삼척시 주요 식수원인 오십천 상류와 가까운 곳에 위치해 있다. 이에 따라 대규모 산란계장에서 발생하는 가축분뇨와 오폐수로 인한 생태계 훼손과 식수원 오염 우려가 커지고 있는 상황이다.
삼척시의회는 태백시가 백두대간 보호구역과 불과 100m 거리에 인접한 청정지역에서 사업을 독단적으로 추진하며 직접적인 영향을 받는 삼척시와 도계읍 주민들과의 충분한 의견수렴 없이 진행한 점에 대해 우려를 표명했다.
김원학 의장은 "대규모 산란계장 조성으로 인해 발생할 악취와 수질오염 피해가 삼척시민에게 돌아올 것이 자명하나 아무런 협의 없이 사업을 추진하는 것은 용납할 수 없다"며 "태백 상사미동 초대형 산란계 농장 건립은 반드시 철회돼야 한다"고 강조했다.
삼척시의회는 청정 자연과 시민의 생존권을 지키기 위해 시민의 뜻을 모아 적극적으로 대응할 방침이다.
onemoregive@newspim.com